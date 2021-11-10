Производство кондитерских изделий может вырасти на 1,6%

Российский рынок кондитерских изделий достаточно насыщенный «Бабаевский»

В этом году производство кондитерских изделий в России может увеличиться на 1,6% по сравнению с 2020-м и составить 3,9 млн т. В прошлом году объем их выпуска снизился на 2,1% до 3,85 млн т. Об этом рассказал президент Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД» Сергей Носенко в ходе круглого стола, посвященного качеству кондитерских изделий. Однако ассоциация не ожидает роста потребления сладостей: в этом году оно останется примерно на уровне 2020-го — 23,9 кг на человека. Потребление достигло максимума в 2018 году — 25,1 кг, в 2019-м оно снизилось до 24,9 кг.



По оценке «АСКОНД», в структуре производства в натуральном выражении примерно 50% приходится на мучные кондитерские изделия, 30% — на шоколадные, 20% — на сахаристые. В денежном выражении шоколадные изделия занимают чуть большую долю рынка, поскольку это дорогая продукция, добавил Носенко. В целом, по его словам, российский рынок кондитерских изделий достаточно насыщенный: за каждый погонный метр полки в супермаркете могут конкурировать до 150 производителей. Это гарантирует высокое качество выпускаемой продукции, подчеркнул глава ассоциации.



По данным исследовательской компании NielsenIQ, за первые три квартала 2021 года россияне стали покупать больше шоколадных батончиков (+9,5% год к году), упакованных нешоколадных конфет (+5%), упакованного печенья (+2,8%), тортов и круассанов (+1,7%). При этом покупки сладкого развесного печенья уменьшились на 12,9%, шоколадных плиток — на 3,6%. В целом за девять месяцев продажи кондитерских изделий в натуральном выражении снизились на 1,4%, за аналогичный период прошлого года падение было на уровне 2,7%. В денежном выражении продажи за январь — сентябрь выросли на 6,9%, тогда как годом ранее аналитики NielsenIQ отмечали снижение на 1,7%.

Внешнеторговый баланс по кондитерским изделиям остается положительным с 2014 года. В 2020 году их экспорт увеличился на 9,8% и достиг 692 тыс. т, импорт сократился на 2,3% до 342,6 тыс. т. По прогнозу «АСКОНД», в этом году поставки кондитерских изделий за рубеж могут увеличиться на 13,1% и составить 782 тыс. т. По итогам января — августа этого года экспорт вырос на 18%.



При этом мнение, что на экспорт идет продукция более высокого качества, является ошибочным: для внутреннего и внешнего рынков производится одинаковая продукция, качество которой соответствуют мировым стандартам. Кроме того, производить продукцию одного наименования по разным рецептурам или на различных линиях экономически нецелесообразно, подчеркнул Носенко.



Контрафактных сладостей на рынке почти нет: в 2020 году Роспотребнадзор выявил всего 23 т кондитерских изделий ненадлежащего качества, что составляет 0,0006% от общего объема российского рынка, привел данные исполнительный директор «АСКОНД» Вячеслав Лашманкин. То есть проблема контрафактной и фальсифицированной продукции неактуальна для отрасли. И то, что при производстве продукции используется пальмовое масло, не подразумевает снижения качества продукции.



«Такие ингредиенты как пальмовое масло традиционно используются в продуктах, потому что технологически мы не можем их ничем заменить, — сказала директор федерального научного центра пищевых систем им. Горбатого Оксана Кузнецова. — Но все ингредиенты, которые идут в продукт, подлежат оценке качества и входному контролю». Пальмовое масло, в частости, применяется при производстве жировых глазурей, отдельных видов корпусов конфет, начинок для вафель, содержится в составе промышленных маргаринов, которые используются при выпечке мучных кондитерских изделий. «Пальмовое масло — это обычное растительное масло со своими отличительными характеристиками, которое абсолютно подходит для производства кондитерских изделий», — добавил Лашманкин.

