«Айсберри» открыла фабрику мороженого в Ярославской области

Продукция нового предприятия в том числе будет поставляться на экспорт «Айсберри»

На территории опережающего развития Тутаев в Ярославской области открылась фабрика мороженого «Айсберри». Она вложила в строительство и оборудование предприятия 2,2 млрд руб., сообщила пресс-служба правительства региона. Предприятие будет выпускать до 3 тыс. т продукции в месяц, в дальнейшем объемы нарастят до 7 тыс. т. «Планируем, что при выходе на полную мощность, который запланирован на первый квартал 2022 года, предприятие станет крупнейшим в России», — сказал губернатор области Дмитрий Миронов.



«Работа с инвесторами в регионе организована на высоком уровне, это сыграло важную роль при выборе площадки, ― подчеркнул гендиректор «Айсберри» Роман Лола. ― Мы стали резидентами территории опережающего развития, где гарантируются меры господдержки. Кроме того, мы получили льготное финансирование «Росагролизинга», потому что строили экспортное производство».



По информации пресс-службы Росагролизинга, открытие завода позволит на 10% нарастить объем экспорта российского мороженого. «Отечественное мороженое — один из немногих продовольственных товаров, которые демонстрируют наибольшую прибавку по экспорту (+17%) и наибольший экспортный потенциал», — отметила компания. По информации «Росагролизинга», мороженое с завода «Айсберри» будет поставляться в Западную Африку, а также в Китай, Израиль, Сенегал, Кот-д’Ивуар, Конго, Нигерию. На очереди — страны Азии и Ближнего Востока. Сейчас российское мороженое поставляется в 35 стран. По объемам поставок этой продукции Россия находится на 13-й позиции в рейтинге крупнейших мировых экспортеров.



Соглашение о реализации инвестпроекта власти Ярославской области подписали с компанией «Айсберри» на агропромышленной выставке «Золотая осень» в октябре 2019 года. Проект реализован в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК». «Росагролизинг» выступил финансовым партнером проекта. «Завод, оборудованный с применением новейших технологических решений, передан в лизинг резиденту Ярославского ТОСЭР АО «Айсберри-ФМ» на семь лет», — уточняет компания.

По словам старшего менеджера группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максима Никиточкина, новый проект претендует на значимую долю рынка. «Первая фаза — до 8% рынка, с учетом второй фазы — до 15% рынка. Проекту будет необходимо противостоять активно растущим игрокам — ГК "Ренна", "Чистая линия"», — считает эксперт. Он также рассказал «Агроинвестору», что в России производство мороженого очень развито: объем выпуска (451 тыс. т в 2020 году) превышает емкость рынка (443 тыс. т в 2020 году), то есть отрасль в некоторой степени экспортоориентированная. Однако перспективы развития этого сегмента не такие хорошие: рынок уже достаточно насыщенный, его емкость в ближайшие пять лет, по данным Euromonitor, будет расти всего на 1,1% в год. Основные перспективы, по мнению Никиточкина, - развитие экспорта.



Основной сложностью работы на этом рынке он назвал введенную в России маркировку. «Нередко линии мороженого сверхскоростные, до 60-90 тыс. единиц продукции в час. Для них сложно разработать технологические решения, а стоимость оборудования будет очень высокой», — объяснил Никиточкин. К тому же, по его словам, рынок мороженого достаточно конкурентный — на нем 13 игроков с долей рынка от 2% до 10% и лидер — «Инмарко» («Юнилевер») с долей 14%. «Для совсем нового игрока выход на рынок будет достаточно сложен. Но «Айсберри» имеет сильные позиции, занимая третье-четвертое места», — считает эксперт.



Внутренний рынок мороженого уже более-менее устоялся, говорит управляющий партнер Streda Consulting Алексей Груздев. «Продукт сезонный, поэтому все производители ориентируются на пиковую летнюю загрузку. На мой взгляд, основное направление для развития производство мороженого — это эксперт. Для «Айсберри» открытие нового предприятие — это расширение мощностей, которое необходимо компании», — сказал эксперт «Агроинвестору».



Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова сказала «», что производство отечественного мороженого развивается достаточно активно. Однако, по ее мнению, в ближайшие два года развитие замедлится, прежде всего потому, что продолжится процесс укрупнения и консолидации игроков. «Это связано с тем, что некрупные региональные заводы, которые выпускают бюджетный, стандартный и, как следствие, высококонкурентный ассортимент, будут постепенно уходить с рынка, — поясняет Петрова. — А одной из ключевых причин консолидации является система цифровой маркировки, внедренная летом этого года». Основной сложностью на рынке мороженого она считает то, что не все предприятия останутся эффективными после введения системы маркировки.Рынок мороженого остается достаточно доходным, особенно по сравнению с молочным, и, как следствие, — конкурентным, продолжает Петрова. Это происходит в том числе потому, что в последние 1,5 года на российский рынок вышел ряд международных компаний, которые раньше не были представлены в нашей стране. «В первую очередь, речь о Valio, которая является исторически молочной компанией, но мороженое в России не продавала, и «Фронери Рус», выпускающая мороженое в luxury-сегменте под брендами Milka, Oreo и Alpen Gold с высокой добавленной стоимостью и известными в кондитерской отрасли брендами, — привела примеры Петрова. — Valio же известна россиянам как производитель высококачественной молочной и кисломолочной продукции: йогуртов, творожков, плавленого сыра, поэтому доверие покупателей к бренду Valio огромное, как и к брендам Milka, Oreo и Alpen Gold. На позитивное отношение к брендам Milka, Oreo и Alpen Gold также влияет телевизионная и интернет-реклама продукции. Стоит также отметить, что компания Mars Wrigley объявила о выпуске мороженого под брендом «Коркунов», которое тоже потенциально может занять часть рынка». Учитывая, что «Айсберри» - профильная компания с многолетним опытом, Петрова полагает, что новое предприятие открывается для того, чтобы иметь возможность заместить в ритейле региональные бренды, которые не внедрили систему маркировки и уже осенью не смогут поставлять мороженое в торговые сети.Партнер компании «» Инна Гольфанд сказала «», что глобальный рынок мороженого уверенно растет в последние годы и, по прогнозам различных аналитических агентств, в ближайшей перспективе продолжит рост с CAGR 4-8%. «Культура потребления мороженого в Москве находится на стадии формирования, что относится и к другим регионам. Поэтому рынку есть куда расти. Объем потребления мороженого в России по итогам 2021 года увеличится на 1% до рекордных за последние 10 лет 3,1 кг на человека, — привела данные эксперт. — При этом объем производства мороженого в России в 2021 году может остаться на уровне прошлого года, нарастить выпуск будет сложно из-за введения цифровой маркировки». Учитывая сезонность продукции, зимой конкуренция между производителями повышается, однако эта проблема может быть решена за счет экспорта, сказала Гольфанд, отметив, что сейчас подавляющая часть мороженого идет на внутренний рынок.