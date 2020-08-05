Производители мороженого «Петрохолод» и «Айсберри» могут объединиться

Производство «Петрохолода» планируется перенести на новый завод «Айсберри» в Ярославской области «Айсберри»

Крупнейший производитель мороженого в Санкт-Петербурге — «Петрохолод» — решил объединиться с компанией «Айсберри», производство будет перенесено на новый завод «Айсберри» в Ярославской области. «Хотим объединиться. Думаю, до конца года все решится», — рассказал РБК владелец ГК «Петрохолод» Бадри Какабадзе. Причины сделки он раскрывать не стал, но отметил, что его компании сложно конкурировать с транснациональными корпорациями, имеющими огромные маркетинговые бюджеты для продвижения в федеральных сетях, пишет РБК.



По информации источника издания, собственник «Петрохолода» ведет переговоры с «Айсберри» о продаже бизнеса. При этом один из вариантов сделки — полное закрытие производства в Петербурге. Другой собеседник издания утверждает, что речь идет о слиянии двух компаний. Один из сотрудников «Петрохолода» сообщил, что в офисе и на складе компании с весны постоянно находятся специалисты «Айсберри». «Наше руководство уже уведомило нас письменно о том, что с сентября мы меняем рабочий адрес, однако новый пока не сообщили», — говорит источник РБК в «Петрохолоде».



Выручка «Петрохолод» в 2019 году выросла до 994 млн руб. с 843 млн руб. в 2018 году. При этом чистая прибыль сократилась на 49%, до 7,59 млн руб. Кредиторская задолженность компании увеличилась на 42% до 238,23 млн руб., дебиторская — на 79,4% до 125,6 млн руб. Для сравнения, выручка ООО «ТД «Айсберри» в 2019 году составила 1 млрд руб. (компания принадлежит ООО «Вологодское мороженое», выручка которого в прошлом году составила 9,7 млрд руб.). В связи с этим аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев оценил стоимость «Петрохолода» примерно в 1 млрд руб., а стоимость бренда — в 1,5-2,5 млрд руб., отметив, что в текущих крайне нестабильных условиях оценки носят весьма условный характер, пишет РБК.



Предпосылки для сделок M&A сформировались еще в 2019 году, так как рынок мороженого сократился на 7% по сравнению с 2018-м и составил 403 тыс. т. Средние цены на мороженое также упали на 4% до 185 руб./кг. Поэтому предприятия, имеющие широкую дистрибуцию в регионе, лояльную целевую аудиторию и популярные бренды, такие как «Петрохолод», «Как раньше» и «Золотая трубочка», должны снижать издержки без потери качества, чтобы оставаться эффективными, говорит гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова.



«В случае “Петрохолода” это возможно только при максимальной загрузке производства или путем переноса производства на новые современные мощности «Айсберри» в Ярославской области, что и предполагает данная сделка», — прокомментировала она «Агроинвестору». У «Айсберри» уже есть хороший опыт выведения регионального мороженого на федеральный уровень — к примеру, «Вологодского мороженого» с дизайном, идентичным Вологодскому маслу, защищенному по месту происхождения.



Для того, чтобы оставаться на рынке, предприятиям необходимо наращивать объемы производства, в том числе за счет M&A, иметь широкий и глубокий ассортимент для различных целевых аудиторий и, конечно, заботиться об издержках, считает Петрова. По словам управляющего партнера компании «Стреда консалтинг» Алексея Груздева, консолидация — вполне закономерный и давно назревший процесс на рынке мороженого, где на долю трех игроков (Unilever, ГК «Ренна» и Nestle) приходится около 35% рынка. Тем более это закономерно для ГК «Айсбери», которая уверенно занимает четвертую позицию и благодаря этой сделке может побороться за место в тройке лидеров. «Понятно, что для борьбы за долю рынка компаниям необходимо укрупняться. Однако какая именно логика стоит за этой конкретной сделкой: освободить площади “Петрохолода” в Петербурге (переезд фабрики обсуждается уже несколько лет) или объединять силы в продажах и увеличить долю рынка — это нужно интересоваться в самих компаниях», — прокомментировал Груздев «Агроинвестору».



Сейчас на производителей мороженого давит рост цен на сырое молока, снижение спроса из-за падения платежеспособного спроса населения и коронавирусных ограничений. Также среди населения присутствует тенденция на ЗОЖ, в результате производители мороженого должны пересматривать свои продуктовые портфели в сторону низкокалорийных (как пример — Minime от «Айсберри»), так и в сторону сорбетов, а это дополнительные затраты, рассказал «Агроивнестору» старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин. Он считает, что все эти факторы могут усилить тренд на консолидацию рынка.



«Петрохолод» входит в семерку крупнейших производителей мороженого в России и является лидером продаж мороженого по Санкт-Петербургу и Северо-Западному федеральному округу, говорится на сайте компании. По данным УК ЛМС, доля «Петрохолода» на розничном рынке мороженого в Петербурге составляет около 20%, за последние шесть лет она сократилась на 5-7%, так как в целом доли местных игроков постепенно уменьшаются в пользу транснациональных групп.

