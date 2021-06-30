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Премия «Агроинвестор года - 2021»

Рынки

Производители молочной продукции рассказали о первом месяце обязательной маркировки

Для мороженого и сыра уже получено более 2,59 млрд кодов

Елизавета Литвинова

| Агроинвестор |

Многие типографии оказались не готовы к работе с маркировкой
М. Стулов
Многие типографии оказались не готовы к работе с маркировкой
М. Стулов

С 1 июня в России действует обязательная маркировка сыров и мороженого. За этот месяц к системе «Честный знак» подключились почти 19 тыс. производителей молочной продукции, которые получили 2,59 млрд кодов, сообщает оператор маркировки — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). По данным на конец прошлой недели, производители мороженого и сыров уже ввели в оборот более 150 млн кодов этих товаров, а это означает, что продукция уже поступила на полки магазинов или поступит в ближайшее время.

По информации ЦРПТ, в топ-5 компаний, активно работающих в системе, входят «Челны холод», «Чистая линия», «Фабрика настоящего мороженого», «Валио», «Хохланд рус». «Валио» уточняет, что сейчас весь объем плавленых и желтых сыров выпускается в соответствии с требованиями законодательства, за первую неделю июня нанесено более 1 млн кодов. 

Директор по информационным технологиям компании «Узловский молочный комбинат» Евгений Булычев рассказал ЦРПТ, что все оборудование для маркировки было поставлено в срок, поэтому все прошло в штатном режиме. По средним подсчетам, на заводе будет маркироваться около 100 тыс. единиц продукции разных видов. Также в тестовом режиме компания уже маркирует сливочное масло для второго этапа. Представитель PepsiCo рассказал «Агроинвестору», что трудностей с маркировкой сыра у компании не возникло, и сейчас она также готовится ко второму этапу маркировки.

Совладелец и гендиректор компании «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» Владислав Чебурашкин говорит, что их продукция имеет короткий срок годности, поэтому для нее маркировка станет обязательной только с января 2022 года. «На днях компания заключила договор на поставку оборудования для маркировки стоимостью около 10-12 млн руб.», — прокомментировал он «Агроинвестору», уточняя, что DataMatrix код будет наноситься на стикер.


С 1 сентября в России начнется второй этап маркировки для молочной продукции сроком годности более 40 дней, а с 1 декабря — для товаров со сроком менее 40 дней. Вывод из оборота молочной продукции сроком годности менее 40 суток наступит в январе 2022 года, сроком годности более 40 суток — летом 2022 года. С 1 сентября 2022 года вводится объемно-сортовой учет. Для фермеров, которые будут продавать продукцию напрямую или через розницу, маркировка станет обязательной с 1 декабря 2022 года. Поэкземплярный учет молочной продукции вводится с 1 декабря 2023 года.



В группе «Молвест» подготовка к следующему этапу маркировки, который должен начаться с 1 сентября, идет в штатном режиме, говорит гендиректор компании Анатолий Лосев. По его словам, «Молвест» заранее, как и для первого этапа маркировки, начала подготовку и тестирование всех необходимых процессов и оборудования. «В целом мы к маркировке стали готовиться еще осенью 2019 года», — добавляет Лосев, уточняя, что сложностей с маркировкой сыра на данный момент нет — компания поставляет продукцию без сбоев, процесс полностью отлажен. Качество продукции и нанесения кодов Data Matriх устраивает всех партнеров — от мелкой розницы до крупных федеральных сетей.

Однако при тестировании системы были нюансы: на некоторых высокоскоростных линиях производительность замедляли в два раза, чтобы получить качественное нанесение и верификацию кодов, говорит Лосев. Кроме того, маркировка привела к необходимости дополнительного контроля как на этапе производства, так и при приемке на склад. «Нам пришлось увеличить штат на некоторых линиях на 15%, в итоге уменьшилась производительность на одного сотрудника компании», — отмечает он. Также, по словам Лосева, в первые дни обязательной маркировки сыров в компании заметили сложности работы системы «Честный знак»: отклик стал дольше, заказы проходили медленно, а иногда не проходили, как и отчеты в систему. На сегодня все функции отрабатываются несколько медленнее, чем было до начала обязательной маркировки, но в целом не критично, заключил он.

«Вопросы по маркировке всегда возникают. Есть определенные сложности с готовностью типографий — эта проблема возникала и на первом этапе маркировки, и при подготовке ко второму», — говорит гендиректор Национального союза производителей молокаСоюзмолоко») Артем Белов. Он напоминает, что по итогам встречи министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева и руководителя Министерства промышленности и торговли Дениса Мантурова в декабре прошлого года было принято решение, согласно которому в приоритете будет нанесение DataMatrix кода в типографии, и 70% упаковок должны поступать на производство уже с нанесенным кодом. Однако этот показатель сейчас ниже 70%, так как многие типографии оказались не готовы к работе с маркировкой. «Сейчас сбои в работе есть, и мы стараемся их оперативно отрабатывать», — сказал он «Агроинвестору».

«Коммерсантъ» ранее сообщал, что на совещании у замдиректора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Владимира Скворцова представитель крупного производителя молочных продуктов ГК «Галактика» сообщил, что крупнейший поставщик упаковки для молочной отрасли TetraPak может не успеть обеспечить необходимые объемы производства к 1 сентября — началу второго этапа маркировки молочной продукции со сроком годности более 40 дней.

ЦРПТ отмечает, что TetraPak обеспечит производителей упаковкой с уже нанесенной маркировкой к сентябрю. Сейчас компания уже печатает необходимую упаковочную продукцию с Data Matrix кодами и поставляет тестовые партии на предприятия своих клиентов, говорится в сообщении ЦРПТ. «Думаю, TetraPak приложит все усилия для обеспечения российских производителей упаковкой с нанесенным Data Matrix кодом, но пока есть определенные вопросы», — говорит Белов.

Елизавета Литвинова 

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