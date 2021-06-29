Минсельхоз установил предельную цену единицы мощности на капексы в переработке

Возмещение капзатрат — востребованная мера поддержки в молочной отрасли Pixabay

Минсельхоз представил проект приказа, в котором установлены предельные значения стоимости единиц мощности объектов по переработке сельскохозяйственной продукции. Документ размещен для публичного обсуждения на официальном портале правовой информации. Изменения вносятся в приказ Минсельхоза от 12 ноября 2020 года № 677 «Об утверждении предельных значений стоимости единиц мощности объектов по переработке сельскохозяйственной продукции».



Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») обращался в Минсельхоз для установления показателей компенсации капитальных затрат (CAPEX), рассказал «Агроинвестору» управляющий партнер Streda Consulting Алексей Груздев. Согласно документу, капексы для предприятий по производству сухих молочных продуктов на производство сухого молока и сливок составят 260 тыс. руб. за тонну готовой продукции в год; на производство сухой сыворотки, концентрата сывороточного белка, сывороточного пермеата — 315 тыс. руб. за тонну готовой продукции в год; на производство сухих адаптированных молочных смесей (заменителей женского молока) и сухой «молочной основы» для их производства — 380 тыс. руб. за тонну готовой продукции в год.



Груздев считает, что представленные показатели «более-менее адекватные» с точки зрения стоимости проектов и возможностей государства по их субсидированию. «Важно то, что показатели новые, в отличие от капексов на молоко, которые уже несколько лет не пересматривались», — сказал эксперт «Агроинвестору». По его словам, чтобы на этом фоне в переработку шли инвесторы, нужны капексы на производство сырья для детского питания — этот сектор довольно узкий и России будет достаточно одного-двух заводов: по сухому молоку и деминерализованной сыворотке для того, чтобы обеспечить локализацию производства заменителей грудного молока. «Есть еще инициатива введения капексов на экспортоориентированные мощность, тут потенциал относительно больше», — добавил Груздев. По его словам, с точки зрения производств сухого молока капексы — очень востребованная мера, потому что мощности в России достаточно старые — еще с советских времен, а в постсоветское время построили всего несколько новых заводов. «Модернизация точно нужна по двум причинам: сырье для заменителей грудного молока и сухое молоко, которое является одним из ключевых продуктов. Конкуренция на мировом рынке очень высокая, а с учетом того, что молоко в России не дешевое, понятно, что стимулировать инвестиции в переработку нужно. Причем не только по молоку, но и по всем биржевым товарам», — уверен эксперт.



По словам председателя совета Молочного союза России Людмилы Маницкой, поддержка молочной отрасли сейчас очень нужна, она будет способствовать приводу инвесторов в переработку. «Если производители не получают прибыль, они не производят продукты. Сейчас такое время, что подорожало оборудование, проходит маркировка молочной продукции, что увеличивает затраты. Мы не хотим, чтобы цены на молочную продукцию росли, поэтому государство должно предоставлять субсидии», — сказала она «Агроинвестору». По словам Маницкой, молочная отрасль является самой низкомаржинальной в сельском хозяйстве. К тому же, этому сегменту рынка долго время не выделяли субсидии, добавила она.



Ранее стало известно, что Минсельхоз планирует сохранить для молочной отрасли господдержку в виде капексов, 22 июня рассказывала заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова. Она говорила, что на возмещение части CAPEX для молочной отрасли в последние три года затраты составляли 5 млрд руб. в год. При этом Минсельхоз признает, что это востребованная мера поддержки, которая позволяет наращивать производство и повышать самообеспеченность молоком, поэтому было принято решение ее сохранить. По оценке министерства, уровень самообеспеченности молоком в прошлом году составил 84,1%, тогда как Доктрина продовольственной безопасности предполагает минимум 90%. Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов говорил, что сохранение возмещения CAPEX позволит закрыть вопрос с самообеспеченностью молоком за четыре-пять лет.



Гендиректор ГК «Молвест» (ТМ «Вкуснотеево») Анатолий Лосев отмечал, что решение Минсельхоза поддержит инвестиционную привлекательность отрасли. По его словам, без капексов новых проектов по животноводству не будет. Кроме того, он считает необходимым увеличить сумму возмещения на одно стойло-место при создании новых объектов в молочном животноводстве на 80%. Причина — резкий рост стоимости стройматериалов.

