Цены не успевают за ростом затрат. Что влияет на себестоимость производства молока в этом году

Shutterstock

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

По подсчетам экспертов, себестоимость производства сырого молока и молочной продукции в прошлом году выросла примерно на 18% и 7% соответственно. В 2021-м в отрасли тоже ожидается некоторое увеличение затрат, в том числе, из-за вступления в силу с 1 июня закона об обязательной маркировке молочной продукции. Розничные же цены на продукты молочной категории расти пропорционально издержкам не будут



В прошлом году в молочном секторе серьезно выросла себестоимость производства как сырья, так и готовой продукции, отмечает гендиректор Союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. По его оценкам, увеличение по сырому молоку составило порядка 18%. Средний же уровень цены на него в 2020 году (25,9 руб./кг без НДС) превышал показатель 2019-го (24,9 руб./кг) лишь на 4%. Себестоимость производства готовой продукции в 2020 году в зависимости от ее категории увеличилась на 5-7%, сообщает эксперт. При этом темпы роста розничных цен на «молочку» оставались существенно ниже темпов повышения себестоимости. В результате по уровню увеличения цен год к году (март 2021-го к марту 2020-го) молочка замыкает рейтинг продовольственных категорий по годовому приросту розничных цен с показателем в 3,3%, уступая только алкогольным напиткам (+2,6%). «Получается, что рост отпускной цены не покрывал увеличение издержек, которые несли производители, и это ключевой риск в 2021 году для отрасли», — считает эксперт.