Потребление мороженого может стать рекордным за 10 лет

В ближайшие годы может увеличиться спрос на «здоровое мороженое» М. Стулов

По прогнозу Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка, в этом году потребление мороженого в России может стать рекордным за последние 10 лет и достигнуть 448 тыс. т, или в среднем 3,1 кг на человека. По сравнению с 2020-м рост будет на уровне 1%. В прошлом году, несмотря на карантинные ограничения, потребление мороженого выросло на 9% относительно 2019 года, составив 444 тыс. т, или 3 кг на человека. Привычки потребителей в период самоизоляции изменились: люди стали есть больше мороженого дома, заказывая онлайн-доставку, при этом выросли продажи мультипорционных форматов, рассчитанных на несколько человек, говорит руководитель ЦОЭ Андрей Дальнов.



Увеличению потребления мороженого также способствует стремление производителей подстроиться под меняющиеся предпочтения потребителей и предложить им новые вкусовые решения. Так, например, ответом рынка на рост популярности здорового питания стал выпуск продукции с низкой калорийностью, уменьшенным содержанием сахара, с повышенным содержанием протеина, также появилось веганское мороженое. «Хотя для российского потребителя, воспринимающего мороженое в качестве лакомства, это направление пока остается нишевым, учитывая международный опыт, мы ожидаем увеличения спроса на «здоровое мороженое» в ближайшие пару лет», — добавил Дальнов.



Производство мороженого в этом году, оценочно, увеличится на 3% до 463 тыс. т, говорится в сообщении ЦОЭ. В 2020-м оно прибавило 8%, достигнув 451 тыс. т. Учитывая холодный климат России и сезонность потребления мороженого, точкой роста для его производителей может стать развитие экспорта, отмечают аналитики Россельхозбанка. За последние десять лет продажи мороженого на внешние рынки вросли более чем в восемь раз: с 3 тыс. т в 2010-м до 26 тыс. т в 2020 году. По итогам этого года вывоз может увеличиться на 15% до рекордных 30 тыс. т, а в течение следующих нескольких лет экспорт мороженого будет расти в среднем на 5-10% в год, прогнозирует центр.



В частности, благодаря тому, что производители используют советские рецептуры, спрос на российское мороженое со стороны стран СНГ сохраняется на стабильном уровне. Основным покупателем является Казахстан, который в 2020 году увеличил импорт на 27% до 11,2 тыс. т, а в денежном выражении — на 2% до $20 млн. Вторым по величине покупателем российского мороженого в прошлом году стали США, нарастивший закупки более чем в три раза в натуральном и денежном выражении — до 3,8 тыс. т и $9,2 млн. На третьем месте — Монголия, сократившая импорт на 7% до 2 тыс. т ($4,8 млн).



Потенциал развития внешних продаж российского мороженого ЦОЭ связывает с Китаем, который является вторым в мире покупателем мороженого после стран ЕС. По итогам прошлого года Китай стал седьмым среди крупнейших импортеров российского мороженого в натуральном выражении (1 тыс. т) и пятым — в денежном ($4,2 млн). Доля России в общем импорте мороженого в КНР в прошлом году составила 5% в натуральном выражении.



Импорт мороженого в Россию в этом году снизится на 20% до 15 тыс. т, прогнозирует ЦОЭ. На динамику потребления импортного мороженого влияют колебания валютного курса и отчасти введение маркировки мороженого, которая становится обязательной с 1 июня, отмечают аналитики банка. Уменьшение поставок из-за рубежа дает возможность отечественным производителям восполнить выпадающие объемы, отмечают аналитики.

