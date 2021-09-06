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Премия «Агроинвестор года - 2021»

Аналитика

Экспорт кондитерских изделий вырос на 16,5%

Производители ждут увеличения экспортных поставок, если их не сдержит рост себестоимости производства

Елизавета Литвинова

| Агроинвестор |

На шоколад приходится почти половина всего экспорта кондитерских изделий
«Бабаевский»
На шоколад приходится почти половина всего экспорта кондитерских изделий
«Бабаевский»

По итогам первого полугодия экспорт кондитерских изделий вырос на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 329,6 тыс. т, стоимость которых составила $709,5 млн (плюс 19,3%). Таким образом, объем поставок превысил уровень аналогичного периода 2020-го и допандемийного 2019 года, пишут «Известия» со ссылкой на Ассоциацию предприятия кондитерской промышленности (АСКОНД).

Подавляющий объем продаж приходится на шоколадные изделия — 47,7% от всего экспорта или $338,6 млн, в натуральном выражении — 39,9%, или 131,7 тыс. т. Поставки шоколадной продукции в натуральном выражении увеличились на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый высокий показатель по динамике роста среди всех видов кондитерских изделий. Экспорт мучной продукции в первом полугодии 2021-го прибавил 12,8% до 146,6 тыс. т. Поставки сахаристых кондитерских изделий (зефир, мармелад и др.) увеличились на 14,4% до 51,3 тыс. т.

Основные импортеры российских кондитерских изделий — Казахстан, Белоруссия, Азербайджан, страны Средней Азии, в целом продукция поставляется в 94 страны. Исполнительный директор АСКОНД Вячеслав Лашманкин рассказал «Известиям», что продажи растут и за счет расширения экспорта на относительно новых для российских игроков направлениях. Среди стран, показавших прирост более 100%, — Сербия (+373%), Нигерия (+368%), Афганистан (+323%), Йемен (+155%), Болгария (+120%) и Бразилия (+110%). «Российские кондитерские изделия набирают популярность в мире, и это очень важный результат», — говорит Лашманкин.

Хотя Россия уже поставляет кондитерские изделия в 94 страны, потенциал зарубежных рынков далеко не исчерпан, отмечает АСКОНД. «Мы ожидаем, что при сохранении текущих условий (цены на сырье, тарифы на логистику, реализация программы государственной поддержки производителей и др.), рост экспорта составит не менее 5-6% в год в абсолютном выражении», — рассказал «Агроинвестору» представитель ассоциации. По его словам, в краткосрочной перспективе Россия имеет хорошие шансы стать крупнейшим поставщиком шоколада и шоколадных кондитерских изделий на рынок КНР, опередив Италию, а также войти в пятерку лидеров экспорта во Вьетнам.

Однако сегодня многие страны в той или иной форме пытаются защитить свои рынки от продукции из третьих стран, особенно если речь идет о продукции с высокой добавленной стоимостью, продолжает представитель АСКОНД. Так, в 2021 году новые правила для доступа композитной (в том числе кондитерской) продукции ввели государства Евросоюза. Несмотря на подготовительные мероприятия, которые в ассоциации отрабатывали с предприятиями почти год, полностью адаптироваться к новым правилам отрасль не смогла из-за отсутствия аттестованных для Евросоюза российских поставщиков молочного сырья. Также довольно жесткие ограничения в отношении кондитерской продукции эпизодически вводят белорусские контролирующие органы. «Иными словами, сложностей на внешних рынках у нас предостаточно, и мы плотно работаем с Минсельхозом, Минэкономразвития, другими заинтересованными органами и организациями для снятия возникающих барьеров», — говорит представитель АСКОНД.

Ранее представитель ассоциации рассказывал «Агроинвестору», что росту поставок могут способствовать дальнейшая реализация госпрограммы поддержки экспорта, демпфирование скачков цен на сырье и упаковку с помощью рыночных инструментов регулирования и гарантии стабильных условий работы кондитерской отрасли без введения новых налоговых и неналоговых обременений. 

Однако есть факторы, которые могут сдержать поставки. Первый — увеличение стоимости сырья. Например, в первом квартале 2021 года отмечались более высокие темпы роста среднегодовых импортных цен на какао-бобы (+9,4% к первому кварталу 2020-го) и на какао-порошок (+14%). «Особую обеспокоенность кондитеров вызывает динамика цен на сахар. В августе 2021 года его стоимость для промышленных потребителей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась в 1,6 раза — с 31 руб./кг до 44 руб./кг», — рассказывал представитель ассоциации. Фиксируемый рост стоимости логистики и упаковки также может стать еще одной причиной для снижения темпов экспорта.

Россия является пятым крупнейшим производителем кондитерских изделий в мире, внутренний рынок этой продукции АСКОНД оценивает примерно в $10,4 млрд (восьмое место в мире).


Как правило, производители экспортируют те же товары, что и производят для внутреннего рынка, продолжает представитель АСКОНД. Различия могут быть в деталях — для учета вкусовых предпочтений жителей страны-импортера. Например, для некоторых регионов КНР выпускается продукция с пониженным содержанием сахара или продукция со вкусом «зеленого чая», которой в России нет. Некоторые виды кондитерских изделий в принципе изначально разрабатываются под требования и вкусовые предпочтения крупных импортеров.

Лидерами в экспорте кондитерской продукции являются «Нестле Рус», «Марс», «Мон’дэлис Русь», холдинг «Объединенные кондитеры» и «Ферреро Руссия». Компания «Марс» (Snickers, Mars, M&M’s, Twix, Dove, Orbit и др.) по итогам первых шести месяцев 2021-го отмечает рост объемов экспорта примерно на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Мон’дэлис Русь» (Alpen Gold, Milka, Picnic, печенье «Юбилейное», OREO, бисквит «Медвежонок Барни» и др.) в первом полугодии 2021-го нарастила объем экспорта шоколада на 4,6% в натуральном выражении и на 5,5% в денежном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Холдинг «Объединенные кондитеры» («Красный октябрь», «Бабаевский», «РотФронт») отправляет свою продукцию в 45 стран, за первые шесть месяцев прирост экспорта составил 18%. Основные драйверы поставок — традиционно СНГ, Монголия, Китай, Германия и др. В последнее время холдинг отмечает тенденцию роста потребления сладостей, в том числе шоколада, и прогнозирует дальнейший рост поставок за рубеж. «Экспортные рынки оживают, снимаются ограничения, вызванные COVID-19, холдинг работает над расширением регионов сбыта. Увеличиваются экспортные поставки в страны ближнего Востока, а также в Латинскую Америку и другие страны», — говорит представитель компании.

Сейчас 20% продукции кондитерской фабрики Ferrero (Ferrero Rocher, Raffaello, Kinder и др.) во Владимирской области поставляется в 36 стран — это СНГ, страны Таможенного союза, Центральной Азии, а также Бразилия и ЕС. В первом квартале 2021-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта вырос на 20%. Среди факторов, способствующих увеличению поставок, компания отмечает успешный запуск и расширение географии продаж новинки Raffaello Maлина, увеличение доли экспорта в Бразилию, Беларусь, Грузию, а также страны Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан).

Елизавета Литвинова 

Агроинвестор
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