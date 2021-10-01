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Рынки

Российские мукомолы призвали создать новое отраслевое министерство

По их мнению, оно необходимо многим секторам АПК

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Производство муки в России является системно убыточным
Pixabay
Производство муки в России является системно убыточным
Pixabay

Президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич заявил, что в России необходимо создать отдельное отраслевое министерство для представителей пищевой и перерабатывающей промышленности, пишет «Интерфакс». Заявление было сделано на бизнес-конференции «Мельница-2021». На текущем этапе, уверен Гуревич, Минсельхоз не может заниматься проблемами пекарей и мукомолов. 

Эксперт рассказал «Агроинвестору», что подобная инициатива уже выдвигалась пять лет назад, но не получила отклика. По мнению Гуревича, в этот раз предложение, скорее всего, также не будет рассмотрено. Он отметил, что новое министерство необходимо не только мукомольной отрасли, но и многим другим секторам. 

Производство муки в России, по словам эксперта, является системно убыточным, пишет «Интерфакс». В то же время экономическая ситуация в отрасли остается «архинеблагоприятной». Он выразил Минсельхозу благодарность за выделение отрасли субсидии на сдерживание роста цен, но добавил что эта помощь «не отвечает на те вызовы, которые существуют у мукомолов». Так, за август убыток мукомолов с каждой тонны пшеничной муки составил 2,28 тыс. руб., с ржаной — 3,63 тыс. руб. «Пока не будет создано министерство по пищевой и перерабатывающей промышленности, такое отношение будет ко всей «пищевке». Мы докатились до того, что сейчас в себестоимости муки стоимость зерна превышает 90%», — цитирует Гуревича «Интерфакс».

При этом он добавил, что ни в чем не обвиняет Минсельхоз. «Мы понимаем, что у них очень много дел. В отрасли АПК множество проблем, начиная от семеноводства, заканчивая производством сельхозпродукции, их надо решать», — сказал Гуревич «Агроинвестору». Он отметил, что при агроведомстве уже есть департамент пищевой и перерабатывающей промышленности, но этого не достаточно. При ручной системе управления, которая есть в стране, необходим новый государственный орган. Пусть для начала он будет подведомственным Минсельхозу, но «что-то необходимо создавать», уверен эксперт. 

Инициативу Гуревича от имени Российского союза пекарей поддержал президент союза Алексей Лялин, он предложил направить совместное обращение к президенту России Владимиру Путину, пишет «Интерфакс». По словам Лялина, пекарни несут убытки в большинстве регионов и «выживают не за счет производства хлеба, а исключительно за счет второстепенных производств, таких как полуфабрикаты, кондитерские изделия и так далее». Лялин добавил, что такой ситуации нет ни в одной стране мира.

Глава союза пекарей назвал нынешние цены на основные продукты мукомольной отрасли необоснованными и заниженными, по его мнению, стоимость необходимо повышать. Но при этом необходимо поддержать малообеспеченные слои населения. «Мы говорим о том, что не надо помогать сегодня хлебопекам, мукомолам, но, пожалуйста, не сдерживайте цены, а всю помощь государства направьте на малоимущие слои населения, чтобы поддержать покупательскую способность», — приводит «Интерфакс» заявление Лялина.

Вице-президент ассоциации «Русская мука» Елена Мамичева ранее говорила «Агроинвестору», что 2020 год оказался крайне сложным для мукомольной отрасли. Тогда совокупный рыночный рост цен на пшеницу составил от 30% до 40% в зависимости от качественных показателей зерна. «Безусловно, это прямым образом отразилось и на росте стоимости муки и рентабельности мукомольных предприятий. В этой связи государственная поддержка мукомолов в виде субсидирования является крайне важной для стабилизации ситуации в отрасли», — считает она. 

Екатерина Шокурова 

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