Минсельхоз перечислил субсидии хлебопекам и мукомолам

Получатели поддержки будут должны зафиксировать цены на свою продукцию Pixabay

Минсельхоз сообщил о перечислении субсидий мукомольным и хлебопекарным предприятиям для компенсации части затрат на приобретение зерна и при реализации хлебной продукции на 2,88 млрд руб. и 1,78 млрд руб. соответственно, сообщила пресс-служба ведомства. Уточняется, что доведение средств до получателей начнется в марте. Для поддержки мукомолов заключены соглашения с 53 регионами, для субсидирования хлебопекарных предприятий — с 82, говорится на сайте министерства.



По данным Российской гильдии пекарей и хлебопеков (РОСПиК), соглашение заключили 54 региона из 85, пишет «Коммерсантъ». В частности, соглашения не заключили Ленинградская, Тверская области, республика Коми и Москва, которая изначально отказалась от получения субсидии. По информации Минсельхоза, в связи с отсутствием в регионах необходимой нормативной базы не заключены соглашения по поддержке мукомольных предприятий с Тверской областью (13,7 млн руб.), хлебопекарных — с Ненецким (694 тыс. руб.) и Ханты-Мансийским автономными округами (16,7 млн руб.



В конце декабря прошлого года сообщалось, что хлебопекарным предприятиям и производителям муки правительство вернет часть затрат на реализацию продукции из расчета 2 руб. на 1 кг хлеба. При этом организация, которая получила компенсацию, должна зафиксировать цены на продукцию. Небольшие предприятия, выпекающие около 15 т хлеба в сутки, смогут получать около 1 млн руб. в месяц, крупные (от 60 т) — свыше 3,6 млн руб. Такая мера поможет стабилизировать цены на рынке, оценивало правительство.



Президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич рассказал «Агроинвестору», что субсидии до получателей пока не дошли. «Суммы пока никто не знает. В среднем в европейской России убыток с одной тонны пшеничной муки составляет 2-2,5 тыс. руб. Потому что после принятых мер [по ограничению экспорта] даже если цена пшеницы, доставленной на мельницы, снизилась где-то примерно на 500 руб., где-то — на 1 тыс. руб., то цена муки уменьшилась на 1,5-2 тыс. руб. за тонну. Для мукомолов важна корреляция между ценами на муку и на зерно, — объяснил он. — В себестоимости муки стоимость зерна составляет 85%, и с этим ничего поделать нельзя. К сожалению, этому не соответствует цена на муку, потому что хлебопеки не готовы покупать муку даже по цене себестоимости. У них торговые сети не принимают роста цен на их продукцию».



Гуревич отметил, что средства будут выделены тому, кто подпишет соглашение о сдерживании цен с Минсельхозом. «Мельник и любое предприятие гарантирует, что в течении трех месяцев не повышает цены на отпускаемую продукцию», — рассказал Гуревич, добавив, что если те средства, которые постановление правительства предусмотрены для мукомолов (2,88 млрд руб.), разделить на объем годового производства пшеничной муки в России, получается около 250 руб. на тонну, а убыток превышает 2 тыс. руб./т.



«Если речь идет о субсидии на месяц, то мукомолы смогут добавить их к своим доходам и у них уменьшится убыток. Однако нужно не забывать деталь: в этом месяце у них будет налог на прибыль в 20%», — рассуждает Гуревич. По его словам, есть вероятность того, что субсидия будет выделена на три месяца. «Если дают обязательство в течении трех месяцев не повышать цены, значит, в теории, и субсидия эта будет действовать в течении трех месяцев», — предполагает Гуревич.



Вице-президент ассоциации «Русская мука» Елена Мамичева рассказала «Агроинвестору», что 2020 год оказался крайне сложным для мукомольной отрасли, когда совокупный рыночный рост цен на пшеницу составил от 30% до 40% в зависимости от качественных показателей зерна. «Безусловно, это прямым образом отразилось и на росте цен реализации муки и рентабельности мукомольных предприятий. В этой связи государственная поддержка мукомолов в виде субсидирования является крайне важной для стабилизации ситуации в отрасли», — считает она. По словам Мамичевой, реальное поступление денег по Санкт-Петербургу ожидается в марте-апреле, по другим регионам данных пока нет. «Без поддержки со стороны государства мукомольная отрасль вынуждена не только снижать свою рентабельность, но и фиксировать убытки в последние месяцы», — отмечает она.

