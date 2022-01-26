Fazer Group предупредила о повышении стоимости хлеба

С февраля рост стоимости продукции компании составит от 16,5% до 30% в зависимости от категории Я. Чингаев

Российское подразделение Fazer Group (входит в топ-5 производителей хлебобулочных изделий) направило обращение к контрагентам о том, что не сможет гарантировать выполнения заказов по действовавшим ранее ценам, пишет РБК. Письмо подписано директором по продажам Fazer в России Анатолием Бренером. С февраля рост стоимости продукции компании составит от 16,5% до 30% в зависимости от категории.



Конкретные проценты будущих повышений цен компания публично освещать не стала, «чтобы не оказывать никакого влияния на рынок», рассказала РБК представитель Fazer в России. Причиной удорожания стали возросшие расходы на сырье, упаковку, производство и реализацию продукции. Себестоимость производства увеличилась на 18,4%, в том числе мука и зерновые подорожали на 6,5%, а транспорт, затраты на рабочих и энергия — на 5,3%, указано в письме.



При этом представитель Fazer в России рассказала РБК, что повышение цен не компенсирует потери, которые несут производители: официальные данные по «входной инфляции» для производственных предприятий уже к середине 2021 года составляли 35%. «Неповышение отпускных цен в таких условиях означало бы гибель для индустрии», — отмечает представитель Fazer.



Председатель правления Национального союза хлебопечения Сергей Щедрин не видит предпосылок для резкого повышения цен, хотя за последние годы затраты пекарей выросли, а доходы сильно упали, пишет издание. Основным рынком Fazer является Санкт-Петербург, в Москве компания слабо представлена в сегменте социально значимых или массовых сортов хлеба (для столицы это батон «Нарезной» и буханка «Дарницкого»), ви ыпускает более дорогую продукцию и замороженные хлебные полуфабрикаты, в том числе багеты, уточнил он.



В конце декабря 2021 года Минсельхоз направлял в правительство доклад, где говорилось, что ко 2 февраля цены производителей на муку могут вырасти на 2,9% по отношению к ноябрю, до 24,6 тыс. руб. за тонну. В рознице мука подорожает на 3,7% до 47,3 тыс. руб. за тонну, или до 47 руб./кг. Из-за этого увеличится цена на хлеб в магазинах — на 2,1%. Средняя стоимость буханки в рознице вырастет до 43 руб., оценивали экономисты. Президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич тогда говорил «Агроинвестору», что в себестоимости муки стоимость сырья составляет 90%, и, если сырье дорожает, то повышается и цена муки. Гуревич также отмечал, что в 2021 году мукомольная отрасль «чувствовала себя хуже некуда».

