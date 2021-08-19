Потребители отметили ухудшение качества продуктов питания во время пандемии

Во время пандемии люди стали проводить больше времени дома и внимательнее относиться к потребляемым продуктам Pixabat

В России 39% потребителей заявили об ухудшении качества продуктов питания. Такие данные привел Центр изучения потребительского поведения Роскачества. Специалисты опросили более 1 тыс. респондентов из городов с населением свыше 100 тыс. человек из восьми федеральных округов. Выяснилось, что более половины из них — 57% — считают, что в течение года качество продуктов питания не претерпело существенных изменений, 4% склоняются к тому, что оно повысилось.



Согласно результатам опроса, 72% респондентов заметили ухудшение качества колбасных изделий и деликатесов, 59% — молочных продуктов, 55% — российских сыров, 41% — мяса, 38% — свежих овощей, 33% — свежих фруктов. Часть опрошенных (37%) оказались недовольны качеством кондитерских изделий и сладостей. Еще 36% отметили снижение качества хлебобулочных изделий. Почти 30% респондентов указали на снижение качества рыбы, 20% — алкоголя, 14% — воды и безалкогольных напитков. Роскачество отметило, что результаты опроса совпадают с количеством обращений потребителей с просьбой проверить перечисленные категории товаров.



Представитель Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» сказал «Агроинвестору», что российские кондитерские изделия считаются одними из самых качественных не только на внутреннем рынке, но и на рынках других стран. «Сегодня российский шоколад, конфеты, мучные и сахаристые изделия поставляются в 94 страны. По объему их экспорта в валовом выражении Россия занимает восьмое место в мире, по выручке — 11-е. При этом производители кондитерских изделий не разделяют продукцию на категории для внутреннего и внешнего рынков: на экспорт идут те же бренды и наименования, которые можно купить в любом российском магазине», — уточнил представитель ассоциации.



Общая структура использования сырья кондитерской отраслью такова, что ключевыми видами сырья являются сахар (38%), пшеничная мука (27%), какао-продукты, орехи и фрукты (16%), жиры (9%), крахмальная патока (6%), молочная продукция (4%), объясняет «Асконд». «Как видно, возможности замены ключевых видов сырья нет. Кроме того, состав и качество кондитерской продукции в нашей стране регламентируется жесткими требованиями технических регламентов Таможенного союза, ГОСТами, техническими условиями (ТУ) и стандартами организаций (СТО), которые зачастую превосходят требования международных стандартов», — подчеркнул представитель ассоциации.



Отдельные компании в попытках создать более доступные по цене продукты пытаются экспериментировать с новинками, сокращая выпуск дорогих видов кондитерских изделий в пользу более бюджетных вариантов, продолжает представитель «Асконд». Например, исходя из конъюнктуры рынка, компании могут сократить объемы производства дорогих шоколадных конфет в коробках, увеличив при этом выпуск мармелада. Также возможно сокращение производства конфет с дорогими помадными начинками в пользу фруктовых начинок. «Такие эксперименты, характерные главным образом для небольших и средних предприятий, ни в коем случае не говорят об ухудшении качества выпускаемой продукции — «шоколад» не может быть хуже «мармелада» — это просто принципиально разные продукты, один из которых априори более дорогой, а другой — более бюджетный», — подчеркивает пресс-служба «Асконд».



Крупные производители, входящие в состав ассоциации, которые производят 85% российского шоколада и шоколадных кондитерских изделий, гарантируют своим потребителям неизменность рецептур и традиционно высокое качество популярных и любых других сладостей. «Таким образом, сегодня нет никакого повода говорить об ухудшении качества российской кондитерской продукции», — заключает представитель «Асконд».



По мнению гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, мнение потребителей об ухудшении качества продуктов питания — это субъективная оценка. Она может быть основанная на трех факторах. Во-первых, возможно, во время пандемии люди стали проводить больше времени дома и внимательнее относиться к потребляемым продуктам. «Может быть, продукты не стали хуже, но людям стало так казаться. Во-вторых, есть вероятность того, что с падением доходов населения люди стали покупать более дешевый и менее качественный товар. Третий фактор — возможно, некоторые переработчики стали использовать удешевляющие технологии и ингредиенты, что и привело к снижению качества продуктов», — сказал эксперт «Агроинвестору».



Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов отметил, что качество молока и молочной продукции в последние годы серьезно улучшилось. К тому же, в этом товаре нет дополнительных ингредиентов. По его словам, повышению качества молока способствовали модернизация и строительство новых молочных комплексов.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут тоже считает, что результаты опроса — это субъективное мнение. «Необходимо помнить о том, что в период пандемии люди в основном покупали продукты питания в магазинах у дома или заказывали онлайн. При втором варианте человек не может посмотреть и выбрать товар, который ему нравится внешне. Я думаю, мнение о снижении качества продуктов — это психологический момент», — сказал он «Агроинвестору». По словам Корбута, хотя у производителей сейчас увеличиваются издержки, качество продуктов остается на прежнем уровне, поскольку доходы населения падают. «Если потребитель увидит, что качество товара ухудшилось, он просто перестанет его покупать», — считает он.

