Минсельхоз предупредил о риске роста цен на хлеб и растительное масло

Предпосылок для удорожания сырья нет Е. Разумный

Минсельхоз предупредил о возможном удорожании пшеничной муки, хлеба и подсолнечного масла. Это произойдет из-за роста затрат производителей на фоне повышения стоимости коммунальных услуг, логистики и упаковки, пишут «Известия» со ссылкой на доклад, который министерство направило в правительство. В документе содержится прогноз о том, как в ближайшие недели изменятся цены на продукты питания.



По данным Минсельхоза, ко 2 февраля цены производителей на муку могут вырасти на 2,9% по отношению к ноябрю, до 24,6 тыс. руб. за тонну. В рознице мука подорожает на 3,7% до 47,3 тыс. руб. за тонну, или до 47 руб./кг. Из-за этого увеличится цена на хлеб в магазинах — на 2,1%. Средняя стоимость буханки в рознице вырастет до 43 руб., подсчитали экономисты.



Мировые цены на пшеницу снижаются из-за высоких темпов вывоза из ЕС, повышения экспортной ставки пошлины в России и позитивных оценок урожая в Австралии и Аргентине, отмечает ведомство. Цены производителей на муку и хлеб почти стабилизировались, однако стоимость продукции растет из-за увеличивающихся затрат производителей.



Также Минсельхоз допускает удорожания подсолнечного масла: оптовые цены на него к 26 января могут вырасти на 1% по отношению к ноябрю, до 93 тыс. руб. за тонну, в рознице — на 2,2% до 137,4 тыс. руб. за тонну, или до 137,4 руб./кг. При этом стоимость подсолнечника снизится на 3,1% до 34,9 тыс. руб. за тонну на фоне оптимистичных прогнозов мировых производителей растительного масла и переработки нового урожая в России. Поэтому ожидается, что цена на маслосемена будет снижаться.



По словам исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева, аграрии сдерживают продажи маслосемян на фоне рекордного урожая, это позволяет им спекулятивно накрутить цены на сырье. «Экспортные цены на масло падают, остаток сырья очень высокий, на рынке уже образуется его профицит. И поэтому нет никаких рыночных оснований для роста цен на подсолнечник, а значит, и на социально значимое подсолнечное масло», — пояснил он «Известиям».



В ноябре 2021 года инфляция в России впервые за последние пять лет ускорилась до 8,4%. За это время продукты питания подорожали почти на 11%. Рост инфляции продолжится в январе-феврале, и лишь к сентябрю 2022-го инфляция снизится, считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По мнению эксперта, к осени инфляция может сократиться вдвое, если не осложнится ситуация с коронавирусом.



Общий индекс потребительских цен состоит из трех составляющих: продовольственные, непродовольственные товары и услуги. «В корзине инфляции они имеют примерно одинаковый вес. Индекс потребительских цен по итогам ноября находился в районе 8,3%. При этом продовольственный сегмент уже вышел на 11%. Продовольствие дорожает более быстрыми темпами, чем остальные составляющие», — сказал Остапкович «Агроинвестору». По его словам, инфляция 11% — это галопирующая инфляция, с которой достаточно сложно бороться. По оценкам эксперта, до февраля инфляция будет разгоняться, но низкими темпами. В марте-мае она достигнет плато и примерно в июне, когда начнется сбор урожая, станет замедляться. «Вполне реально, что к сентябрю инфляция может опуститься до 4,5-5%», — прогнозирует он.



Президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич сказал «Агроинвестору», что роста цен на пшеничную муку после Нового года не прогнозируется. «На предприятиях достаточно зерна. Уровень сегодняшних цен уже сформировался. А ржаная мука может подорожать. Предложение ржи очень незначительное. Хотя эта агрокультура собрана в достаточном количестве, причем она качественная, но в целом предложение ржи недостаточное», — рассказал он.



Гуревич напомнил, что в себестоимости муки стоимость сырья составляет 90%, и, если сырье дорожает, то повышается и цена муки. Гуревич также рассказал, что в 2021 году мукомольная отрасль «чувствовала себя хуже некуда». «Спасибо правительству, которое выделяло субсидии в первые четыре месяца года. Если бы не эта мера, убытки предприятий были бы на уровне 2-3 тыс. руб. с одной тонны муки», — добавил он.

