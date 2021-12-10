Оптовые цены на бройлера начали снижаться

Беспошлинный ввоз 100 тысяч тонн свинины в Россию в следующем году также окажет влияние на цены птицы Ю. Эйвазова

На протяжении последних нескольких недель оптовые цены на тушку бройлера снижаются: в ноябре она была на уровне 167 руб./кг, на прошлой неделе — 141 руб./кг, сегодня — 140 руб./кг (базис — лидеры рынка, крупные поставки, с НДС, EXW ЦФО). Об этом в ходе конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2021» рассказал гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов.



«Ситуация в экономике птицеводческих предприятий уже на уровне 142 руб./кг за тушку, что ниже цены рентабельности на большей части малых и средних предприятий, для вертикально интегрированных холдингов еще есть запас до 140 руб./кг <...>. При этом в рознице цены не снижаются», — сказал он. По словам Лахтюхова, в следующем году отрасль ожидает «интересная» ситуация: птицеводство находится в зависимости от свиноводства, и наоборот. Так, возможный беспошлинный ввоз в Россию 100 тыс. т свинины для переработки окажет еще большее давление на цены мяса птицы.



Снижение оптовых цен на бройлера происходит благодаря восстановлению производства после эпизоотических проблем и сложностей с поставками инкубационных яиц. «Но нам важен не столько объем производства, сколько показатель промышленного предложения мяса птицы. В январе производство снизилось на 6,4% из-за эпизоотических проблем и дефицита инкубационного яйца», — сказал Лахтюхов. По его словам, производство мяса птицы с января по октябрь этого года составило 5,09 млн т, что на 1,3% меньше, чем годом ранее.



По итогам девяти месяцев импорт инкубационного яйца снизился на 9%, в третьем квартале — на 27%. Российские предприятия расширили родительские стада используя господдержку для строительства и реконструкции племрепродукторов первого и второго порядков. С 2023 года ожидаются другие меры поддержки этого направления. Сейчас ряд крупных производителей полностью обеспечивают себя инкубационным яйцом, средние производители стремятся к этому, добавил Лахтюхов.

