Рост цен на овощи стал одной из причин высокой инфляции

Высокие цены могут простимулировать сельхозпредпрития нарастить производство А. Гордеев

Инфляция в России в годовом выражении в ноябре превысила 8%, главной составляющей роста в 2021 году является подорожание продуктов питания (на 12% в ноябре), в первую очередь овощей, пишут «Известия». По информации издания, цены на них увеличиваются из-за зависимости от импорта, а внутреннее производство стагнирует, являясь «слабым звеном» в отечественном аграрном секторе.



Руководитель Национального плодоовощного союза Михаил Глушков связывает инфляцию с импортом, но на него в России приходится только 10% от потребления. Однако этот год был аномальным, и импорт, особенно моркови, сильно вырос. Это связано с тем, что ранее государство обращало мало внимания на отрасль. «А в 2020 году случился неурожай, да и в 2021-м превзойти слабые прошлогодние результаты не удалось», — рассказал «Известям» Глушков. По его словам, в этом году отрасль столкнулась с действием ряда негативных факторов: ростом себестоимости производства, нехваткой рабочей силы, неблагоприятными погодными условиями. В 2020 году в Россию ввезли 118 тыс. т капусты, а за первые девять месяцев 2021 года этот показатель достиг 90 тыс. т. По мнению Глушкова, причина кризиса в том, что овощеводство связано с мелкими хозяйствами, которые медленно внедряют новые технологии, а государство не слишком им помогает.



Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников говорит, что картофель за год подорожал на 50-60%, белокочанная капуста — на 200-250%. По его словам, рост цен связан с неблагоприятными погодными условиями — один регион мог подвергаться и засухе, и избытку влаги, что повлекло за собой увеличение расходов. Кроме того, логистика подорожала на 20-30%, а по отдельным направлениям — на 100%, рост затрат на некоторые удобрения составил до 200%, перечисляет Красильников. «Тенденция к удорожанию овощей может сохраняться до получения нового урожая. Кроме того, в зимний период увеличиваются затраты на поддержание микроклимата в хранилищах, а также перевозку продукции специализированным автотранспортом», — прокомментировал «Агроинвестору» Красильников.



В преддверии Нового года традиционно отмечается повышенный спрос на основные продукты питания, в том числе овощи и картофель, со стороны торговых сетей, рассказали «Известиям» в Минсельхозе. Несмотря на погодный фактор, в 2021 году в организованном секторе было собрано 6,8 млн т картофеля (6,6 млн т за аналогичный период 2020 года). Овощей собрано порядка 5,2 млн т, что соответствует уровню прошлого года.

Подобная ситуация в России уже была после засухи 2010 года, говорит Красильников. Тогда сельхозпредприятия заинтересовались производством картофеля и овощей, и площади под ним в 2011-м выросли на 100 тыс. га. Но потом на протяжении трех лет рынок был перенасыщен, цены рухнули, и некоторые аграрии решили уйти в другие сектора растениеводства. «Мы не исключаем, что в будущем сезоне отдельные сельхозпроизводители вернутся в производство картофеля и овощей, и земли под ними вырастут. Это также могут простимулировать и дополнительные меры господдержки», — считает он.



По словам Красильникова, в ЛПХ наблюдается тенденция к сокращению производства картофеля и овощей, но оценить потери можно будет только в следующем году, когда будут опубликованы результаты сельскохозяйственной микропереписи 2021 года. «Минсельхоз эти тенденции видит, и с осени было проведено несколько совещаний, в ходе которых обсуждалось дальнейшее наращивание производства картофеля и овощей в товарном секторе, — рассказал он. — Сейчас готовится отдельная федеральная программа по этим агрокультурам с дополнительными субсидиями, в том числе и для ЛПХ. Деталей мы пока не знаем, но Минсельхоз прогнозирует, что в следующем году площади под картофелем в организованном секторе вырастут на 30 тыс. га, под овощами — почти на 25 тыс. га». Представитель агроведомства уточнил «Известиям», что новый федеральный проект не только простимулирует рост производства, в том числе и в ЛПХ, но и развитие инфраструктуры хранения и реализации овощей и картофеля. ​

