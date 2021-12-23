Цены на растительные аналоги мяса и молока в России сильно снизились

Цены на растительное «мясо» сейчас примерно сопоставимы с традиционным Pixabay

Цены на растительные «молоко» и «мясо» в России начали снижаться. Об этом в интервью Общественной службе новостей рассказал сооснователь Ассоциации производителей альтернативных пищевых продуктов Артем Пономарев. По его мнению, в первую очередь это связано с ростом числа производителей альтернатив.



«Стоимость [альтернатив] критически снижается по сравнению с тем, что было до этого. Мы знаем одного американского производителя, который показался на рынке в 2019 году и установил ценник в 1,5 тыс. руб. за 227 г. Само собой, это не вписывалось в картину мира среднестатистического россиянина, который не мог понять, как можно покупать килограмм мяса за пять и более тысяч рублей. Тем более, если это еще и не является мясо, а продукт из растительного сырья», — сказал Пономарев.



По его словам, раньше развитием альтернатив занимались маленькие компании, на которых ложилась большая финансовая нагрузка, хотя объемы выпуска не были внушительными. Сейчас на рынок альтернатив зашли и крупные российские производители, в том числе и традиционных продуктов питания, у которых есть возможность перенаправлять свои расходы на те или иные продукты. В итоге в некоторых магазинах альтернативные котлеты могут стоить 150-200 руб. за 300-400 г. «То есть цены уже более сопоставимы с ценами на мясные, традиционные продукты. Скорее всего, цены и дальше будут идти вниз, потому что мы из цепочки производства исключаем животное, цены на корма для которого выросли <...>, содержание подорожало», — отметил Пономарев.



Начиная с весны 2019 года высокую цену Beyond Meat (≈5 тыс. руб./кг) часто сравнивали с ценой мяса, которая значительно меньше, напоминает координатор проекта «Едим лучше» Алексей Иванов. «Некоторые СМИ по инерции продолжают делать это до сих пор, хотя ситуация начала кардинально меняться еще два года назад. Приход на рынок крупных российских производителей сразу же снизил цену растительных альтернатив мясу в разы», — прокомментировал он «Агроинвестору». Например, растительные котлеты Hi! можно купить за 500 руб./кг, котлеты «Немясо» — за 600 руб./кг, котлеты Vegafood — за 600 руб./кг.



Эти три бренда — не небольшие стартапы, а новые линейки уже давно существующих на рынке производителей («Эфко», «Котлетарь», «Окраина»). Изначальное наличие большей части необходимого оборудования и штат опытных технологов позволили компаниям выпускать растительные альтернативы по более доступным ценам по сравнению с импортируемыми продуктами. «Очень быстро произошло импортозамещение, которое было необходимо в России», — добавляет Иванов. При этом растительная продукция не только крупных производителей может посоревноваться с ценой мяса. Например, цена «фарша» «Митлесс» — 650 руб./кг, хотя компания начинал с нуля в 2020 году. Поддержка производителей альтернативных продуктов может значительно увеличить число таких компаний, считает он.



По словам Иванова, новинка от BioFoodLab — котлеты со вкусом мраморной говядины — стоит примерно 1 тыс. руб./кг. Учитывая цену мраморного мяса примерно на уровне 5 тыс. руб./кг, это пока единственный пример, когда растительная альтернатива изначально стоит меньше «оригинала». Причем исследование компании с участием 600 человек показало, что восемь из десяти не смогли отличить котлеты Bite от говяжьего бифштекса.



Исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев говорит, что при переходе технологий из экспериментальных в промышленные наблюдается эффект снижения себестоимости. Это делает продукт более доступным для так называемых новаторов — категории покупателей, которые любят пробовать новое. «Просто на рынке альтернатив пока еще не сложилась категория основного большинства — людей, покупающих определенный продукт в течение многих лет <...>. Со снижением стоимости больше новаторов в сегменте эконом готовы попробовать продукт, и количество импульсных покупок увеличивается», — прокомментировал «Агроинвестору» Корнеев. Иванов добавляет, что недавнее исследование NielsenIQ показало 19% рост продаж растительных альтернатив мясу и молоку за прошедший год. Возрастающий интерес к этому рынку среди крупных производителей и дальше будет повышать доступность альтернативных продуктов, считает он и ждет еще большего роста спроса в 2022 году.

