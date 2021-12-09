Годовая инфляция в ноябре ускорилась до 8,4%

В ноябре индекс продовольственных цен ФАО продолжил расти А. Гордеев

Инфляция в ноябре по отношению к аналогичному периоду прошлого года составила 8,4%, в октябре она была на уровне 8,13%, в сентябре — 7,4%, сообщает Минэкономразвития. В ноябре инфляция в помесячном выражении составила 0,96%, что на 0,15% меньше, чем в октябре. По информации ведомства, основное давление на инфляцию оказала нетипичная для ноября ценовая динамика в сфере услуг на фоне удорожания услуг зарубежного туризма.



Вместе с тем снизились темпы роста цен на продовольственные товары (1,27% в ноябре против 2,17% в октябре). Основной вклад в замедление продовольственной инфляции внесло уменьшение темпов удорожания плодоовощной продукции до 0,73% после повышения на 10,6% в сентябре-октябре. Рост цен на продукты питания за исключением овощей и фруктов сохранился почти на уровне предыдущего месяца и составил 1,35% в ноябре после 1,37% в октябре.



На неделе с 30 ноября по 6 декабря инфляция замедлилась до 0,07%, сообщает Минэкономразвития. Продовольственная инфляция снизилась до 0,2% после 0,24% неделей ранее за счет замедления темпов увеличения цен на продукты питания, но также за исключением овощей и фруктов (0,19% после 0,32%). Несколько уменьшились цены на мясопродукты (минус 0,03%) при удешевлении свинины (минус 0,67%) и мяса кур (минус 0,36%). По остальным продуктам питания продолжился рост цен. Плодоовощная продукция подорожала на 0,28% после снижения на 0,38% неделей ранее, вместе с тем цены на картофель уменьшились на 0,17%.



Минэкономразвития считает, что инфляция в 2021-м будет выше прогнозного уровня ЦБ — 7,4-7,9%, пишет ТАСС. «По оценкам этого года, в общем, понятно, у нас сейчас год к году 8,4%, — сообщил глава министерства Максим Решетников. — Безусловно, тут есть некий пик, потому что она [инфляция] "соскочила" с 8,1% до 8,4% <...>. В то же время понятно, что она, по оценкам, будет вокруг диапазона 8%+ по итогам этого года. <…> В этом году итоги будут выше тех оценок, которые и мы, и Центральный банк делали».



Решетников также обратил внимание на существенный разгон мировой инфляции: в Европе и США инфляция также не снижается. «Мы видим и по продовольственному индексу ФАО: октябрь-ноябрь дал плюс 4% дополнительно. Если мы берем по базе 2019 года, там уже почти плюс 40% за два года продовольственной инфляции. Все эти факторы продолжают действовать и будут действовать в следующем году. Поэтому вполне очевидно, что мы столкнемся с инфляционным давлением», — сказал он.



В ноябре индекс продовольственных цен ФАО вырос на 1,2% месяц к месяцу и на 27,3% год к году, достигнув максимального значения с июня 2011 года. Основными драйверами его повышения были зерновые и сахар, подорожавшие в среднем за ноябрь на 2,3% месяц к месяцу и на 30,5% год к году. В то же время цены на мясо и растительные масла незначительно снизились, в среднем на 0,5% месяц к месяцу, однако они выше прошлогоднего значения на 34,5%.



Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович объясняет, что инфляция в основном состоит из общего индекса потребительских цен (ИПЦ), и он сейчас, по данным Росстата, равняется 8,4% — это довольно высокий процент, а месячную инфляцию оценивать достаточно сложно. Однако 185 из 193 стран, входящих в ООН, живут в условиях инфляции, и ничего в этом страшного нет, сказал Остапкович «Агроинвестору». «ИПЦ состоит из продовольственных, непродовольственных товаров и услуг. И продовольственный сегмент уже подошел к 11%, что наиболее чувствительно для населения, особенно — с низкими доходами», — добавляет он.



Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ ﻿Я думаю, что по итогам года индекс составит 8,3%, продовольственная инфляция — 10,9-11%. По моим оценкам, пик инфляции придется на январь-февраль 2022-го, а затем она будет снижаться. Как не относись к маневру Центробанка касательно увеличения ключевой ставки, он практически всегда снижает инфляцию, потому что из-за удорожания кредитов снижается потребительский и инвестиционный спрос, и цены начинают постепенно снижаться или перестают расти столь активными темпами. Я думаю​, в сентябре следующего года Центробанк выйдет на свой таргет в 4,5-5%. Но все будет зависеть от маршрута пандемии COVID-19 и темпов вакцинации: в случае новых ограничений инфляция может вести себя по-разному.

«Первая проблема в том, что продовольственная инфляция в России выше, чем в среднем по миру. Почему так? В этом надо разбираться, это вопрос политики», — прокомментировала «Агроинвестору» директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда. Вторая проблема, по ее словам, заключается в том, что ранее в России уже была высокая продовольственная инфляция — например, в 2015—2016 годах, но вокруг нее не было такого ажиотажа. «В 2021-м разница между ростом цен и падением доходов слишком большая, поэтому люди вынуждены обращать внимание на инфляцию. Надо не только с ней бороться, но и проводить работу в направлении повышения доходов», — считает Шагайда. По ее словам, власти страны сейчас работают над снижением цен на продовольствие, например, обнуляют пошлины на импорт мяса. Такие действия способствуют конкуренции, и если где-то в мире есть более дешевая продукция, чем отечественная, она может появиться и на российском рынке. Подобные меры способствуют снижению инфляции, заключила она.

