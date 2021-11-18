Годовая инфляция превысила 8%

Центробанк видит риск повторного резкого роста цен на продовольствие в 2022 году Е. Разумный

Годовая инфляция за неделю с 9 по 15 ноября ускорилась до 8,1% с 8,07% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации». При этом темп роста цен на продукты питания продолжил снижаться и составил 0,19% против 0,29% и 0,44% в предыдущие две недели. Ведомство объясняет эту динамику дефляцией плодоовощной продукции: она подешевела в среднем на 0,35% после удорожания на 0,5% неделей ранее. В целом продукты питания без учета овощей и фруктов подорожали в среднем на 0,26%, как и в период со 2 по 8 ноября.



Год к году цены на продовольствие, согласно обзору Минэкономразвития, выросли на 10,64%, с начала года — на 8,36%. В том числе плодоовощная продукция в годовом выражении подорожала на 22,26%, с начала года к 15 ноября — на 9,7%. Лидером по темпам удорожания в годовом выражении среди основных продуктов питания стала капуста: цены на нее увеличились на 94,2%. На втором месте картофель (плюс 73,57%).



По информации «Известий», Минсельхоз предупредил правительство о возможных проблемах с урожаем картофеля и росте оптовых цен. В конце октября стоимость картофеля у производителей достигла 23 руб./кг, что на 71,4% выше аналогичного периода прошлого года. Также дорожают овощи «борщевого набора»: стоимость моркови увеличилась на 44%, капусты — на 70%. В том числе рост объясняется сложностями при уборке урожая из-за неблагоприятных погодных условий. Минсельхоз совместно с Минпромторгом при участии торговых сетей разрабатывают проект по увеличению закупок продукции в странах СНГ вместо дальнего зарубежья, что должно способствовать снижению цен. Кроме того, агроведомство разрабатывает федеральный проект для увеличения производства овощей и картофеля, а также организации инфраструктуры их хранения и продажи.



В категории мясной продукции по сравнению с серединой ноября прошлого года больше всего подорожали куры — на 31%. Цены на свинину увеличились на 15,88%, говядину — на 14,43%. Рост цен — в том числе результат снижения предложения на фоне неблагоприятной эпизоотической ситуации. По данным Росстата, в январе-октябре производство птицы на убой в сельхозорганизациях снизилось на 1,3% до 5,09 млн т в живом весе. Производство свинины увеличилось на 0,9% почти до 4 млн т в живом весе. Национальный союз свиноводов прогнозирует, что по итогам года объемы выпуска останутся примерно на уровне 2020-го, тогда как ранее ожидался прирост на 5%. Минсельхоз рассчитывает, что производство свинины восстановится в первом полугодии 2022 года, по производству мяса птицы до конца текущего года агроведомство ожидает выхода на показатели 2020-го.



Среди других продовольственных товаров отмечается двухзначный рост цен на гречку (20,59% год к году), муку (11,21%), яйца (27,6%), вермишель (12,77%), подсолнечное масло (12,97%).



Центробанк видит риск повторного резкого роста цен на продовольствие в 2022 году. Об этом директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов сказал международном форуме Московской биржи, сообщает ТАСС. Он связал это с не очень хорошим урожаем в мире и не исключил, что в следующем году ситуация повторится из-за повышения цен на удобрения. Прогноз Центробанка по инфляции на этот год — 7,4-7,9%.



Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме 18 ноября, подтвердила этот прогноз и призвала снизить рост цен как можно скорее, так как от этого в первую очередь страдают самые незащищенные группы населения. «Чем меньше доход у человека, тем больше в его личной потребительской корзине занимают продукты, и, значит, что инфляция бьет по нему в первую очередь. Если мы упустим сейчас инфляцию, то пострадают и так наименее защищенные группы населения», — цитирует Набиуллину «Коммерсантъ».

