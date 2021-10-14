Владимир Путин: инфляция в России выросла больше ожиданий

Минэкономразвития ранее повысило прогноз по инфляции на 2021 год Е. Разумный

Рост инфляции в России значительно превысил ожидания, сказал президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели, пишет «Прайм». В то же время он отметил, что наше государство «не прибегает к использованию печатного станка, как это делают некоторые страны». По данным Росстата, с 5 по 11 октября инфляция замедлилась до 0,22% с 0,29% неделей ранее.



На этой неделе Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции на 2021 год с 5,8% до 7,4%. Глава министерства Максим Решетников отмечал, что основной вклад в ускорение инфляции вносит рост цен на продовольствие, что, прежде всего, связано с удорожанием плодоовощной продукции из-за существенного отставания темпов уборки урожая. Еще одним фактором Решетников называл ускорение роста цен на мясную продукцию. Начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко тогда говорила, что, по расчетам центра, инфляционные риски в мировой экономике сильно возросли в последние две недели в связи с развитием энергокризиса в Китае.



Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в начале октября говорил, что, по его оценке, к концу года продовольственная инфляция превысит 7%. Индекс потребительских цен составит примерно 6,5-6,7%. «В среднем все продовольствие может подорожать почти на 8%. Некоторые товары могут вырасти в цене почти на 20%. Это будет зависеть от урожайности», — прогнозировал эксперт. Он также напоминал, что в 2003—2008 годах российская экономика росла, инфляция не опускалась ниже 10%, но все было в порядке, потому что доходы населения прибавляли по 12% в год. «Сейчас доходы населения стоят на месте и даже падают», — говорил Остапкович.



Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели, заявил, что главным врагом России являются низкие доходы россиян, пишут «Известия». По его словам, базовой задачей Госдумы станет повышение доходов граждан, создание рабочих мест в регионах. Также депутаты должны работать над ростом экономики, изменением ее структуры и поддержкой высоких технологий.

