Эксперты: в сентябре инфляция ускорится до максимума с 2016 года

Банк России в июле повысил прогноз инфляции по итогам года Е. Разумный

Темпы роста цен в России по итогам сентября в годовом выражении могут составить 6,8%, что станет новым максимальным уровнем с августа 2016 года, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА «Новости» на основе опроса аналитиков. По данным Росстата, годовая инфляция начала набирать обороты с прошлого года в связи с ослаблением рубля и ростом цен на некоторые продукты питания и сырьевые товары в мире. В июне темпы повышения цен стали рекордными с лета 2016 года и достигли 6,5%. В июле инфляция замедлилась до 6,46%, официальных данных за прошлый месяц пока нет.



Банк России в июле повысил прогноз инфляции по итогам текущего года до 5,7-6,2% с 4,7-5,2%, по итогам 2022 года — до 4-4,5% с прежних 4%. Аналитики, опрошенные РИА «Новости» считают, что главными факторами ускорения инфляции в сентябре будут импорт инфляции с глобальных рынков и сохранение повышенных темпов удорожания непродовольственных товаров и услуг. Также скажется начало учебного года, ожидаемый рост цен на сахар, социальные выплаты пенсионерам и военным.



Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ считает, что удорожание основных продуктов питания, которое сейчас наблюдается, продолжится. Однако вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что не видит оснований для скачка продовольственной инфляции. «С точки зрения производимых ресурсов и соответствия производства и внутреннего потребления оснований для роста отпускных цен производителей я не наблюдаю. Вопрос в том, как это будет на практике. Если зайти в магазин, можно заметить, что цены на некоторые товары начали расти. Например, на баклажаны и кабачки, — рассказал он. — Картофель только начал поступать, на этот продукт отпускные цены составляют около 24 руб./кг — это не много. По хлебу я не вижу оснований для роста стоимости».



Согласно данным Росстата, с 24 по 30 августа недельная инфляция составила 0,09%. Неделей ранее в России наблюдалась дефляция на уровне 0,01%. С начала года потребительские цены выросли на 4,68%. Минэкономразвития отметило, что за указанный период темпы роста цен на продукты питания, за исключением плодоовощной продукции, замедлились до 0,21% (0,3% неделей ранее). Также сдерживающее влияние продолжает оказывать сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию (минус 0,91% за неделю.



Между тем, пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства держит под личным контролем тему инфляции в России и регулярно обсуждает ее с правительством, пишет ТАСС. По его словам, инфляция выросла, но благодаря мерам ЦБ и правительства есть основания для уверенности, что она вернется в заданные рамки в обозримой перспективе. «Россия, будучи все-таки участником мировых экономических процессов, не может оставаться полностью защищенной от этой мировой инфляции, поэтому мы, естественно, испытываем на себе эти последствия, но еще раз повторяю: контрмеры, которые предпринимаются правительством и мегарегулятором, позволяют нам быть уверенными в том, что макроэкономическую стабильность удастся обеспечить и сохранить», — добавил Песков.



При этом Индекс цен на продовольственные товары в августе вырос на 3,1% по сравнению с июлем, до 127,4 пункта после двух месяцев снижения, следует из пресс-релиза Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Увеличение индекса связано в основном с ростом цен на растительные масла, зерновые и сахар.

