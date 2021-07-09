Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в 2021 году

В июне был отмечен второй пик повышения цен — на 6,5% Е. Разумный

Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в этом году с 4,3% до 5%. Такие данные приводятся в письме министерства, которое направлено в регионы и содержит промежуточные параметры базового варианта среднесрочного прогноза социально-экономического развития России на период с 2021 по 2024 год, сообщает «Интерфакс». Агентство уточняет, что министерство подтвердило подлинность этого письма.



«Оценка инфляции на конец текущего года повышена до 5%. Ожидаемая величина в коридоре 4,9−5,1%, поэтому в прогнозе указано 5%. Начиная с 2022 года по-прежнему предполагаем выход на таргет — 4%», — сообщил изданию представитель министерства. Кроме того, он напомнил, что на данный момент инфляция выше прогнозируемых показателей: в июне был отмечен второй пик роста цен в 6,5%, однако, как считают чиновники Минэкономразвития, в дальнейшем динамика замедлится. «Мы понимаем, что по июню произошла коррекция. Цены, особенно продовольственные, снизились на мировых рынках относительно майского уровня. Тем не менее, сейчас ситуация нестабильная, поэтому видим, что нормализация ситуации на мировых рынках потребует больше времени, чем предполагалось. Также очень много разовых факторов», — приводит ТАСС слова представителя Минэкономразвития.



Кроме того, министерство сохранило прогноз по росту реальных доходов населения на уровне 3%, пишет ТАСС. Главным сдерживающим фактором роста показателя по году представитель ведомства назвал более медленное, чем ожидалось восстановление уровня доходов в первом квартале 2021 года. «Соответственно, это тот параметр, который мы особо будем смотреть в августе, когда у нас появятся цифры по второму полугодию», — объяснил представитель министерства. На последующие годы прогноз министерства также остался в силе: 2,4% в 2022 году и по 2,5% в 2023—2024 годах, уточняет ТАСС.



Накопленная с начала года потребительская инфляция к июню уже достигла 4,2%. Это означает, что рост цен во второй половине года будет приводить ко все большему отклонению инфляции от первоначального прогноза Минэкономразвития, считает аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Меньших. «Прогноз по инфляции в 5% на конец года является оптимистичным, так как предполагает, что в оставшиеся полгода потребительские цены прирастут всего на 0,8 п. п., то есть среднемесячный прирост цен до конца года будет находиться в диапазоне 0,1-0,2%, в то время как в первой половине 2021 года цены росли в среднем на 0,7% за месяц, — сказала эксперт «Агроинвестору». — В ситуации наблюдающегося ускорения цен на непродовольственные товары и услуги настолько быстрая стабилизация траектории инфляции маловероятна, даже с учетом сезонной дефляции в сегменте продовольственных товаров и коррекции цен на мировых рынках».



Кроме того, сейчас наблюдается расхождение в динамике между ценами производителей и потребительскими ценами на большинство товаров широкого потребительского спроса (одежду, обувь, трикотаж, бытовые приборы): потребительские цены на эти товары растут не так сильно, как издержки производителей, продолжает Меньших. По ее мнению, это создает значимые проинфляционные риски до конца 2021 года, так как в случае более быстрого восстановления потребительской активности и доходов населения производители могут начать в полной мере перекладывать возросшие издержки в цены.



С учетом этого на конец года мы увидим более высокую инфляцию, скорее, приближающуюся к уровню в 6%, прогнозирует эксперт. «Конечно, более высокий уровень инфляции приводит к снижению покупательной способности доходов населения. Так, в первом квартале 2021 года падение реальных доходов усилилось по сравнению, например, с четвертым кварталом 2020 года и составило -2,8% (в четвертом квартале 2020-го ― 0,7%), одной из основных причин этого стали более высокие темпы роста потребительских цен», — объяснила Меньших.

