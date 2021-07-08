ФАО: мировые цены на продовольствие в июне снизились впервые за год

Снижение мировых цен стало ожидаемым на фоне хороших видов на урожай Е. Разумный

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), индекс продовольственных цен (ИПЦ) в июне снизился. Его среднее значение, которое отражает помесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия, составило 124,6 пункта, что на 2,5% меньше, чем в мае, но почти на 34% выше показателя 2020 года. ФАО отмечает, что это первое снижение мировых цен на продовольственные товары за последние 12 месяцев. Организация объясняет уменьшение тем, что падение цен на растительные масла, зерновые и молочную продукцию «с лихвой перекрыло» повышение цен на мясо и сахар.



Так, по данным ФАО, индекс цен на растительное масло в июне снизился на 9,8% до минимума за четыре месяца. Индексы цен на зерновые упали на 2,6%, на молочные продукты — на 1%. Индекс на сахар вырос на 0,9%, на мясо — на 2,1%. Организация объяснила падение индекса цен на растительное масло значительным сокращением по сравнению с предыдущим месяцем стоимости пальмового, соевого и подсолнечного масел. После неуклонного роста на протяжении 12 месяцев в июне мировые котировки пальмового масла снизились в основном под влиянием ожидаемого сезонного увеличения объемов производства в ведущих странах-производителях и на фоне низкого импортного спроса. Кроме того, низкий мировой импортный спрос привел к уменьшению цен на соевое и подсолнечное масла.



Кроме того, в июне снизились мировые котировки всех видов молочной продукции, говорится в сообщении ФАО. Наибольшее падение продемонстрировали цены на сливочное масло, что объясняется резким сокращением мирового импортного спроса и незначительным увеличением запасов, особенно в Европе. Цены на цельное сухое молоко уменьшились на фоне сокращения объема закупок со стороны Китая и снижения спроса на спотовые поставки. При этом экспортное предложение в мире сохранялось на уровне, достаточном для удовлетворения имеющегося спроса.



Динамика роста индекса цен на мясо сохраняется девятый месяц подряд. В июне увеличились котировки всех видов мяса, что объясняется в первую очередь стабильностью мирового импортного спроса: рост объемов импорта со стороны ряда стран Восточной Азии позволил компенсировать снижение темпов закупок мяса, прежде всего свинины, Китаем. Также повышению способствовало сокращение экспортного предложения. Говоря об индексе цен на сахар, эксперты ФАО отметили, что в этом сегменте рост цен был вызван неопределенностью того, каким образом неблагоприятные погодные условия скажутся на объемах урожая в Бразилии, которая является крупнейшим в мире экспортером сахара. Еще одной причиной стал недавний рост цен на нефть и укрепление в июне бразильского реала по отношению к доллару США.



Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда сказала «Агроинвестору», что июньское снижение мировых цен стало ожидаемым — этому способствуют хорошие виды на урожай. «Однако цены все еще остаются выше аналогичного периода прошлого года и намного», — прокомментировала эксперт. По словам начальника Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарьи Снитко, сейчас происходит некоторое снижение цен на основные позиции сельхозтоваров. «Это снижение сезонное, то есть отражает повышение оценок урожая этого года, но оно имеет фундаментальные факторы: долгосрочно в экономике производство агропродукции растет быстрее, чем потребление», — отметила она.



Старший экономист по сельскому хозяйству World Bank Group Артавазд Акопян говорит, что, хотя перспективы производства продовольствия и сельскохозяйственных продуктов являются позитивными, риски роста цен на них сохраняются. При этом, в частности, ожидается, что спрос на корма продолжит расти в сезоне-2021/22 и будет оказывать устойчивое понижательное давление на запасы кукурузы, сказал он «Агроинвестору». Кроме того, риски для импортеров также остаются высокими: с 1 июня по 28 июня 2021 года стоимость перевозок резко возросла (почти на 20%), что на 5% выше их пика в мае 2021 года, привел данные Акопян. «Индекс цен на зерновые и индекс экспортных цен на сельскохозяйственные сырьевые товары показывают аналогичную картину, оставаясь примерно на 39% и 16% выше уровня января 2020 года, — сказал эксперт. — Из трех основных зерновых, цены на кукурузу в июне находятся ниже своего пика в мае 2020 года, однако они продолжали колебаться примерно на 71% выше по сравнению с уровнем января 2020 года». При этом мировые цены на пшеницу и рис немного снизились за последние две недели июня, и сейчас примерно на 15% и 14% соответственно выше уровня января 2020 года, заключил Акопян.



Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и цен Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Мария Долгова отметила, что июнь — время сбора урожая в большинстве стран-экспортеров и увеличения предложения на рынках, что, естественно, приводит к понижению цен или замедлению темпов их роста. Также данной тенденции способствовало сокращение импортного спроса на продовольствие (в частности, на подсолнечное и соевое масла, сливочное масло) и увеличение товарных запасов, сказала эксперт «Агроинвестору». «Но цены на мясные продукты в июне незначительно выросли, что связано с объемами импортного спроса со стороны ряда азиатских стран (в первую очередь, Китая), а продолжающемуся повышению цен на сахар способствует рост нефтяных котировок (сахарный тростник перерабатывают в этанол) и укрепление бразильского реала (Бразилия — один из крупнейших поставщиков тростникового сахара на мировой рынок)», — прокомментировала Долгова.



По словам эксперта, в перспективе на цены будут влиять прогнозы будущего урожая, погодные условия, спрос на конкретные виды продовольствия со стороны крупнейших потребителей, динамика цен на нефть (биотопливо — альтернатива традиционному топливу и его цены имеют те же тенденции изменения). Также факторами станут динамика цен на товары-субституты, динамика курсов национальных валют основных стран-экспортеров: укрепление национальной валюты приводит к росту цен экспортируемой продукции, наличие или отсутствие дешевой рабочей силы — закрытие границ во время пандемии привело к нехватке рабочих рук иностранцев не только в нашей стране, но и в странах Латинской Америки, а также регулирование сельского хозяйства в конкретных странах.



По мнению Долговой, надеяться на быстрое восстановление связей между странами пока не приходится. «К сожалению, всему миру придется привыкать к новому уровню цен на продовольствие. Для стабилизации ситуации с ценами в России необходимо создавать систему хранения урожая, чтобы минимизировать зависимость от импорта в зимний и весенний период, — считает Долгова. — Государство должно закупать излишки урожая у аграриев в удачные годы и поставлять их на отечественный рынок в неурожайные годы». Эксперт также считает эффективными механизмы, снижающие влияние мировых цен на внутренние на постоянной основе: экспортные таможенные пошлины, оперативно реагирующие на изменение мировых цен, оптимизация налоговой политики, развитие конкуренции, повышение конкурентоспособности отечественной продукции.

