Росстат: годовая инфляция в июне достигла пятилетнего рекорда

В первую неделю июля овощи стали дешеветь Pixabay

Годовая инфляция в России в июне ускорилась до 6,5%, что является рекордным показателем с августа 2016 года. По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 0,69%, сообщает Росстат. Особенно сильно в июне по сравнению с маем подорожала свекла — на 58,4%, морковь стала дороже на 37%, картофель — на 20,3%. Огурцы подешевели на 21,8%, томаты — на 16,2%, бананы — на 4,5%. Рост цен на капусту составил 14,3%, виноград подорожал на 2,8%, майонез — на 2,7%, рыба — на 2,4%. Гречневая крупа подорожала на 1,7%, сахар — на 0,8%, подсолнечное масло — на 0,5%, яйца подешевели на 12,2%.



Также Росстат опубликовал индекс потребительских цен с 29 июня по 5 июля. За этот период в среднем цены увеличились на 0,46%, с начала года рост составил 4,53%. За неделю лидерами по удорожанию стали морковь (5,4%) и капуста (3,6%). При этом в целом плодоовощная подешевела в среднем на 1,4%, в том числе цены огурцов снизились на 6,3%, томатов — на 5,1%, картофеля — на 3,2%, лука — на 1,3%. Цены на мясо почти не изменились, рост составил от 0,02% на курицу до 0,5% на баранину. Яйца в среднем по стране подешевели на 1,1%. Стоимость сливочного масла снизилась на 0,2%, сметаны — на 0,1%, питьевое молоко подорожало на 0,1-0,3%, сыры — на 0,3%.



К осени из-за резкого снижения доходности, как в производстве сырья, так и в переработке вырастут цены на молоко, прогнозировал в начале июля гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. По его оценке, повышение составит 7-10%.



В конце июня президент Владимир Путин отмечал, что цены на продовольствие в России снизятся с поступлением нового урожая. Аналогично высказывался Минсельхоз. Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков говорил, что цены на овощи борщевого набора пойдут вниз примерно в середине июля, когда новый урожай начнет массово поступать на прилавки.



Цены на мясо в этом году останутся стабильными, считает Минсельхоз. По оценке министерства, этому будет способствовать насыщение внутреннего рынка в совокупности с растущей конкуренцией. Гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев рассказал «Агроинвестору», что цены на свинину и говядину сейчас действительно достаточно стабильны, а колебания стоимости связаны с сезонными факторами. Исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев подтверждал, что пока предпосылок для значительных колебаний цен на мясо не наблюдается.

