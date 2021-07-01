Производители молока предупредили о росте цен на продукцию

Рост стоимости компонентов производства создает риски для доходности и инвестпривлекательности сектора Т. Кулистикова

Молочная отрасль за последние полтора года столкнулась с резким снижением доходности как в производстве сырья, так и в переработке: себестоимость выросла на 18% и на 6-8% соответственно, при этом цены в рознице фактически не росли, пишет РБК со ссылкой на слова гендиректора Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артема Белова. Однако в этом году появились объективные причины для роста отпускных цен на молочную продукцию: к осени производители будут вынуждены повысить их на 7-10%, рассказал изданию гендиректор компании «Молвест» Анатолий Лосев.



Также о росте цен говорят в компании «А-Молоко», которая продает свою продукцию через молокоматы: еще в начале 2021 года она подняла цены на 10% по сравнению с показателями конца 2020 года, и в скором времени они вновь увеличатся в пределах 5-7%, рассказал РБК руководитель проекта Иван Соломаха. Компания «Рузское молоко» три года «вообще не поднимала цены», но в этом году есть объективные причины для их повышения — затраты продолжат расти, прокомментировала изданию заместитель гендиректора по коммуникациям Анна Бойко-Великая. Значительный рост себестоимости производства молока не компенсируется увеличением отпускной цены, следовательно, подорожание молока «в какой-то мере возможно», сказал РБК гендиректор агрохолдинга «Степь» (входит в АФК «Система») Андрей Недужко.



«ЭкоНива», крупнейший в России производитель молока-сырья, уже неоднократно отмечала, что затраты на производство сильно выросли: дорожают корма, кормовые добавки, зерно, семена, топливо, ветеринарные препараты и др. либо из-за девальвации рубля, либо из-за роста мировых цен, объясняет первый заместитель гендиректора холдинга Сергей Ляшко. «Рост цен на составляющие производства привел к существенному повышению себестоимости производства сырого молока <...>. Из общения с контрагентами, которые производят или поставляют нам корма, я не вижу предпосылок для снижения себестоимости в ближайшем будущем, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Но также нет предпосылок для сильного роста относительно текущего момента».



Себестоимость сырого молока растет вслед за себестоимость кормовой базы, и цены на него относительно прошлого года увеличились, в то время как цены на продукцию переработки пока остались на прежнем уровне, говорит гендиректор «Паритет Агро» (входит в структуру «Прогресс Агро») Дмитрий Попов. Это, по его словам, в дальнейшем неминуемо приведет к удорожанию продукции на полках магазинов. «Думаю, рост мы увидим уже этой осенью <...>, потому что [торговые] сети летом не будут принимать повышение закупочных цен», — прокомментировал он «Агроинвестору». По оценке Попова, цены вырастут от 5% до 8%.



«На себестоимость молочной продукции сейчас влияют три фактора, — говорит управляющий партнер Streda Consulting Алексей Груздев. — Первый — непосредственно рост затрат молокоперерабатывающих заводов, который составляет 5-8% в зависимости от вида продукции, что очень немало, учитывая и без того невысокую рентабельность переработки. Второй — маркировка, как в части стоимости самого кода, так и затрат на ее внедрение на предприятии. Третий и самый важный — рост цен на молоко-сырье: пока цены относительно стабильны, но переработчики справедливо переживают, что к концу года стоит ждать повышения». Сейчас, объясняет эксперт, есть сезонная возможность сдержать рост цен: летом молока больше, поэтому цены и не увеличиваются, но по завершении сезона «большого молока» повышения не избежать.



Себестоимость производства молока за год выросла на 20-25%, а цены при этом в среднем прибавили только 4%, и это без учета амортизации и обслуживания кредитных обязательств, говорит Груздев. Каких-либо предпосылок для снижения себестоимости пока не наблюдается: цены на концентрированные корма и удобрения продолжают расти, по остальным статьям затрат снижений тоже нет. «К сожалению, реальность такова, что многие производители и переработчики молока сегодня работают на грани рентабельности», — заключил Груздев.



Как объяснил РБК Белов, у производителей увеличились почти все издержки: гофрокартон подорожал на 60%, упаковка — на 20-40%, выросли затраты на удобрения, топливо и электроэнергию. Такая ситуация, «создает риски для доходности и инвестпривлекательности сектора, и компании будут стараться постепенно компенсировать рост затрат». Параметры такой компенсации будут обсуждаться с торговыми сетями. По словам Лосева, стоимость сырого молока за год увеличилась на 9-10%, продолжает расти стоимость горюче-смазочных материалов и ветеринарных препаратов, к падению доходности привело также введение обязательной маркировки молочной продукции с 1 июня.



Соломаха говорит, что если в 2020 году себестоимость 1 л сырого молока составляла около 31 руб., то в этом году — уже 35 руб., пишет РБК. Существенная часть себестоимости производства молока — это расходы на корма, добавляет Недужко. За последний год цены, по его словам, серьезно выросли по всем основным позициям — например, стоимость белковых и энергетических кормов увеличилась более чем на 80%, витамины подорожали на 60%.



По данным Росстата, с января по май 2021 года средняя цена за 1 л питьевого молока в рознице выросла всего на 1% по сравнению с тем же периодом 2020 года, составив 59,2 руб. Для сравнения, за этот же период цена сахара выросла почти на 48%, картофеля — на 49%, моркови — на 44%, гречки — на 31%. «Отпускные цены на сырое молоко и продукты переработки сохраняются на стабильном уровне — за последний год их рост сопоставим с уровнем инфляции», — говорится в сообщении Минсельхоза. При этом агроведомство признает, что в этом году отмечается увеличение затрат на производство сырого молока в связи с удорожанием кормов, на которые приходится 45% в структуре себестоимости, а также повышением тарифов на энергоресурсы, ГСМ, оплату труда.

