«Русмолко» увеличила производство молока до 500 тонн в сутки

Холдинг вложит 2,5 млрд рублей в расширение молочного комплекса Pixabay

«Русмолко» (дочерняя компания «Олам Интернешнл», Сингапур) увеличила совокупный ежесуточный надой молока на трех фермах до 500 т, сообщила пресс-служба компании. Согласно ее заявлению, это произошло благодаря реализации стратегии развития животноводческого направления. На фермах «Русмолко» в Пензенской области содержится более 14,3 тыс. фуражных коров. Стадо компании постоянно увеличивается, среднесуточный надой на одну корову сейчас превышает 37 кг.



Также «Русмолко» постоянно работает над улучшением генетического потенциала животных, отметила пресс-служба компании. Программа, запущенная в 2019 году, включает развитие трех взаимосвязанных направлений: повышение показателей фертильности стада, улучшение генетического потенциала будущих поколений, интенсификация роста телок. Кроме того, «Русмолко» улучшает кормовую базу для животных. В планах компании — дальнейшее развитие и повышение показателей молочного животноводства, говорится в сообщении.



В рейтинге 30 крупнейших производителей молока по итогам 2020 года, составленном Milknews, Национальным союзом производителей молока («Союзмолоко») и консалтинговым агентством «Стреда консалтинг», «Русмолко» заняла третье место. Ее валовой надой составил 131 тыс. т.



До 2022 года агрохолдинг планирует инвестировать 2,5 млрд руб. в расширение молочного комплекса в Сердобске Пензенской области с 5,2 тыс. до 7,2 тыс. дойных коров. Новая инвестиционная программа позволит увеличить надой до 250 т в сутки или до 90 тыс. т в год, а общее стадо КРС вырастет до 16 тыс. животных.



Между тем, в начале июня гендиректор «Союзмолока» Артем Белов сообщал, что по итогам первых четырех месяцев 2021 года темпы роста производства молока в России снизились с 6% до 2%. По его мнению, развитие отрасли сдерживает рост себестоимости производства, которая в апреле была на 18% выше, чем годом ранее, писал «Коммерсантъ». Причиной этого Белов называл увеличение стоимости протеиновых или высокобелковых кормов, которые в молочном животноводстве составляют до 60% себестоимости. Также дорожают средства производства в растениеводстве и ветеринарные препараты.



Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова говорила «Агроинвестору», что сокращение темпов роста производства молока — это тревожный фактор, указывающий на существенные проблемы в отрасли. «Если экономическая ситуация и объемы государственной поддержки останутся прежними, можно прогнозировать, что по итогам 2021 года объемы производства товарного молока вырастут на 2-2,5%. Для сравнения — в 2020 году рост составлял около 6%», — отмечала Петрова.



Для поддержки молочной отрасли Минсельхоз принял решение сохранить господдержку в виде компенсации части понесенных капитальных затрат (CAPEX) при строительстве или модернизации молочных ферм. Об этом «Российской газете» накануне рассказывала замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. CAPEX для бизнеса — мощный стимул для инвестиций, благодаря этой мере агроведомство рассчитывает и дальше наращивать производство и повышать самообеспеченность страны молоком.

