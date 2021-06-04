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Рынки

Рост производства молока замедлился

На динамику влияет повышение себестоимости

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

В ряде регионов зафиксировано снижение производства молока
Е. Разумный
В ряде регионов зафиксировано снижение производства молока
Е. Разумный

По итогам первых четырех месяцев 2021 года темпы роста производства молока в России снизились с 6% до 2%. Об этом на совещании в Минсельхозе сказал гендиректор Национального союза производителей молокаСоюзмолоко») Артем Белов, пишет «Коммерсантъ». При этом, по словам Белова, в шести регионах, которые входят в список ключевых поставщиков молока, зафиксировано снижение производства. Речь идет о Ленинградской, Вологодской, Ярославской областях, а также Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях, уточняет издание.

По мнению Белова, которое он высказал на совещании, развитие отрасли сдерживает рост себестоимости производства, которая в апреле 2021 года была на 18% выше, чем годом ранее, выяснил «Коммерсантъ». Причина — в увеличении стоимости протеиновых или высокобелковых кормов, которые в молочном животноводстве составляют до 60% себестоимости. Также дорожают средства производства в растениеводстве и ветеринарные препараты.

При этом стоимость реализации молока не способна компенсировать растущие затраты производителей: по данным «Союзмолоко», средние цены за год увеличились на 4% до 27,9 руб. за литр. Для того, чтобы остановить развитие негативной тенденции, союз предлагает увеличить субсидии на производство с нынешних 1,79 руб./л. Минсельхоз отметил, что правительство уже приняло комплекс мер, которые направлены на сокращение издержек производителей, пишет «Коммерсантъ». Среди них, в частности, установка экспортных пошлин на зерно и введение льготных краткосрочных кредитов животноводам на закупку зерна, шротов, жмыхов и аминокислот. Министерство продолжает взаимодействовать с отраслевыми союзами, в том числе по вопросам совершенствования мер господдержки. По итогам этого года агроведомство ожидает производства молока на уровне не менее 32,6 млн т против 32,2 млн т в 2020-м.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал «Коммерсанту», что в прошлом году аграрии смогли заготовить меньше кормов, чем ожидалось, из-за засухи на юге. Эксперт ожидает стабилизации ситуации в ближайшие пару месяцев.

Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова подтвердила «Агроинвестору», что за первые четыре месяца 2021 года объем производства молока в сельскохозяйственных организациях увеличился всего на 2%, в то время как годом ранее в аналогичный период рост составлял 6%. По ее мнению, это тревожный фактор, говорящий о существенных проблемах в отрасли. «Если экономическая ситуация и объемы государственной поддержки останутся прежними, можно прогнозировать, что по итогам 2021 года объемы производства товарного молока вырастут на 2-2,5%. Для сравнения — в 2020 году рост составлял около 6%», — прогнозирует Петрова. 

Она отметила, что в целом по России ярко выраженной сезонности производства не наблюдается последние несколько лет, в целом работа молочная отрасль отличается от той, что была 10 лет назад, когда в КФХ и ЛПХ наблюдались резкие колебания объемов производства молока. «Однако сейчас мы, к сожалению, наблюдаем банкротства средних и малых предприятий, например, «Лосево» в Ленинградской области, а крупные производители сталкиваются с резким ростом себестоимости, — рассуждает Петрова. — В первую очередь, он связан с повышением цен на корма и кормовые добавки, а также ГСМ, ветеринарные препараты и многое другое. Кроме того, многие производители молока, у которых есть собственная переработка, вынуждены внедрять систему цифровой маркировки, а это дополнительные затраты и последующий рост себестоимости». Многие некрупные предприятия вынуждены задумываться о том, стоит ли развиваться дальше на фоне растущей себестоимости, введения маркировки и снижения реальных доходов населения, добавила Петрова.

По ее мнению, предложенных меры государственной поддержки явно недостаточно. Петрова считает, что необходимо увеличить выплаты на литр товарного молока до 2,5 руб. «Также я считаю, что необходимо остановить введение маркировки и поддержать производителей молока не кредитами на корма, так как это только ухудшает финансовое положение предприятия, а федеральными субсидиями. И в качестве меры поддержки стоит не повышать для сельхозпроизводителей цены на энергоресурсы», — прокомментировала она.

Главный экономист АО «Рассвет», входящего в «Прогресс Агро», Алексей Завьялов сказал «Агроинвестору», что компания стабильно наращивает производство сырого молока, оставаясь в тройке лидеров в Краснодарском крае. «По итогам 2020 года в хозяйстве надоили 57,8 тыс. т молока, что больше показателей предыдущего года на 7%. Такой рост, прежде всего, достигается за счет увеличения надоя с одной фуражной коровы, — привел данные Завьялов. — Подводя итоги 2020 года животноводы «Рассвета» говорят о получении хороших надоев, так, в среднем с каждой коровы получено 8,6 тыс. кг молока. Этот показатель по сравнению с прошлым годом больше на 510 кг».

При этом, по его словам, поголовье выросло всего на 0,4% и составляет более 6,6 тыс. коров. Еще два-три года назад считался большим прорывом годовой рост надоев с одной коровы на 100 и более килограммов, отметил главный экономист АО «Рассвет». Он отметил, что такую динамику в хозяйстве планируют сохранить за счет замены стада на более высокоудойное. «Сейчас мы наблюдаем рост стоимости практически на все сопутствующие затраты по содержанию стада. Это корма  - в хозяйстве собственные корма, но себестоимость их производства растет за счет удобрений, ГСМ, стоимости сельхозтехники. Это электричество, вода. Незначительно наблюдается рост на ветпрепараты, — объяснил Завьялов. — При сохранении роста на затраты, себестоимость получения молока может подорожать на 25-30%. Если рост цен не начнет сдерживать государственные структуры, молоко может в итоге значительно подорожать».  

Главный экономист компании «Рассвет», входящей в группу «Прогресс Агро» (прежнее название «Кубань», основана Олегом Дерипаской), Алексей Завьялов сказал «Агроинвестору», что компания стабильно наращивает производство сырого молока, оставаясь в тройке лидеров в Краснодарском крае. «По итогам 2020 года в хозяйстве надоили 57,8 тыс. т молока, что больше показателей предыдущего года на 7%. Такой рост, прежде всего, достигается за счет увеличения надоя с одной фуражной коровы, — уточнил Завьялов. — Подводя итоги 2020 года животноводы «Рассвета» говорят о получении хороших надоев, так, в среднем с каждой коровы получено 8,6 тыс. кг молока. Этот показатель по сравнению с прошлым годом больше на 510 кг».

При этом, по его словам, поголовье выросло всего на 0,4% и превышает 6,6 тыс. коров. Еще два-три года назад считался большим прорывом годовой рост надоев с одной коровы на 100 кг и более, отметил специалист. По словам Завьялова, такую динамику в хозяйстве планируют сохранить за счет замены стада на более высокоудойное. «Сейчас мы наблюдаем рост стоимости практически на все сопутствующие затраты по содержанию стада. Это корма  - в хозяйстве собственные корма, но себестоимость их производства растет за счет удобрений, ГСМ, стоимости сельхозтехники. Это электричество, вода. Также наблюдается незначительный рост цен на ветпрепараты, — объяснил Завьялов. — При сохранении увеличения затрат, себестоимость молока может увеличиться на 25-30%. Если государство не начнет сдерживать рост цен, молоко в итоге может значительно подорожать».  

Екатерина Шокурова 

Агроинвестор
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