«Продо» продает молочные активы в Омской области

Покупатели на фермы уже найдены Pixabay

Группа компаний «Продо» заявила о продаже четырех молочных ферм и молокоперерабатывающего производства, входящих в холдинг «Лузинское молоко», сообщила «Агроинвестору» пресс-служба компании. Решение о продаже активов в Омской области зрело давно, так как для «Продо» молочное направление не является профильным — основные направления деятельности компании — выпуск продукции из мяса птицы и мясопереработка, уточнила компания.



Пресс-служба правительства Омской области сообщила, что фермы в трех районах уже выкупил омский фермер Владимир Пушкарев, контролирующий крупнейшее предприятие АПК в области — АО «Нива». Пушкарев намерен сохранить всех купленных коров. Новым собственником еще одной фермы, «Шевченко», станет КХ «Тритикум». «Переговоры о продаже молокоперерабатывающего завода ведутся с третьим инвестором, также занимающимся профильной деятельностью. Окончательное соглашение будет достигнуто, вероятнее всего, в июне этого года», — рассказала представитель пресс-службы «Продо».



«Для нас было важно, кто станет новым собственником этого бизнеса, насколько он способен сохранить главное преимущество — генетический фонд и потенциал молочного производства. Минсельхоз работал в этом направлении с первого дня, — приводит пресс-служба регионального правительства слова губернатора Омской области Александра Буркова. — Собственниками животноводческих комплексов стали известные и очень сильные сельхозпредприятия, знающие толк в этом деле. Так что мы спокойны, что мы сохраним 2,3 тыс. голов дойного стада и все поголовье, а это в общей сложности 4 тыс. голов КРС».



Представитель пресс-службы «Продо» прокомментировала «Агроинвестору», что на сегодняшний день решение о продаже оправдано вдвойне, так как рыночная ситуация требует мобилизации всех возможных ресурсов для повышения эффективности бизнеса. «В целях оптимизации, и для того, чтобы иметь возможность эффективно развивать основные активы, было принято решение о продаже молочных ферм и молокоперерабатывающего производства», — добавила она.



Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова считает, что сделка о продаже выглядит логично, так как молочный бизнес для группы «Продо» не является основным. Кроме того, на ферме достаточно низкая продуктивность — около 7 т, что делает ее низкорентабельной, сказала эксперт «Агроинвестору». «Для того, чтобы повысить продуктивность, необходимо провести модернизацию, заменить скот, работать с кормами, а это инвестиции с длительным сроком окупаемости, — считает Петрова. — Основные же направления бизнеса компании сконцентрированы в мясной отрасли, которую миновала необходимость внедрения цифровой маркировки. Более того, она более доходная и поддерживается государством, а также имеет меньшие циклы производства и более короткие сроки окупаемости проектов».



Управляющий партнер Streda Consulting Алексей Груздев отметил, что «Продо» - не единственная компания, которая продает свои непрофильные активы, аналогично поступила «Черкизово» и другие крупные предприятия. «Теперь дошла очередь до «Продо». Когда был дефицит молока, это было выгодно, сейчас же конкуренция на рынке сырья растет. К тому же, на приоритетные сектора нужны инвестиции», — сказал эксперт «Агроинвестору».



«Продо» - один из крупнейших российских производителей продукции из мяса птицы, колбасных изделий, полуфабрикатов и мясных деликатесов. Компания основана в 2004 году. Товары под брендами группы продаются в 65 регионах России. Широкий ассортимент продукции выпускают пять птицефабрик и три мясоперерабатывающих предприятия, расположенные в Центральном, Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах.

