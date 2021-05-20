«Мадьяр-Агро» вложит 20 млрд рублей в молочный проект

Молочная отрасль пока остается привлекательной для инвесторов Pixabay

Венгерская корпорация «Мадьяр Агро» планирует увеличить инвестиции в проекты в Башкирии до 20 млрд руб. Она намерена запустить в регионе пять животноводческих комплексов на 3 тыс. коров и перерабатывающее производство, которое будет выпускать широкую линейку продукции — от питьевого молока до твердых сыров. Об этом сообщил директор по экономике корпорации Олег Берта, пишет РБК.



В январе прошлого года на «Инвестчасе» в региональном правительстве был одобрен проект «Мадьяр Агро», учредителем которой является венгерская компания «Бачалмаши Аграрипари», по строительству молочного комплекса с двумя фермами по 3 тыс. коров суммарной мощностью 50 тыс. т молока в год, в который инвестор планировал вложить 6,2 млрд руб. В связи с планами компании построить цех по переработке молока и производству сыра возникла необходимость в создании еще трех животноводческих ферм. Общий объем инвестиций по всем проектам оценивается в 15-20 млрд руб. Олег Берта уточнил РБК, что Башкирия интересна для венгерской корпорации всесторонней поддержкой региональных властей и привлекательными условиями по налогам.



Управляющий партнер Streda Consulting Алексей Груздев отмечает, что 20 млрд руб. — это инвестиции, которых хватит только на строительство трех молочных ферм на 15 тыс. коров. «В целом, Башкирия — очень благоприятный регион с точки зрения молочного животноводства. Здесь хороший уровень государственной поддержи, есть свободные земельные ресурсы, крупные потребители, в числе которых «Белебеевский молочный комбинат», который недавно запустил производство мягких французских сыров и планирует расширение по твердым, для которых необходимо качественное молоко, — рассказал он «Агроинвестору». — Главное — чтобы компания смогла наладить эффективную производственную деятельность». А вот перспективы строительства перерабатывающих мощностей видятся эксперту неоднозначными. «По федеральным меркам, завод, вероятно, будет небольшой, и если инвестор хочет изготавливать продукцию только для местных потребителей, то это может получиться. Если же планирует выходить в федеральную сетевую розницу, то идея сомнительная из-за высокой конкуренции с более крупными игроками из соседних регионов», — поясняет Груздев.



В целом, несмотря на то что доходность в молочном секторе в прошлом году несколько снизилась, поскольку себестоимость производства молока продолжает расти быстрее, чем закупочные цены, доходность пока остается хорошей, по крайней мере, для эффективных предприятий, подчеркивает Груздев. «Безусловно, в условиях роста конкуренции в сырье и снижения доходности требования к уровню технологий и эффективности работы ферм повысились, но это нормальная рыночная ситуация, — рассуждает он. — Сегодня отрасль еще не потеряла инвестиционную привлекательность, тем более с учетом действия субсидирования капитальных затрат, которым нужно пользоваться прямо сейчас. А вот после отмены CAPEX вкладываться в производство молока будет уже гораздо сложнее».



Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов считает, что проект «Мадьяр Агро» достаточно перспективный. «Потенциал молочного рынка высок и с точки зрения импортозамещения, и в части развития экспорта, и в плане увеличения среднедушевого потребления молочной продукции внутри страны: пока в России потребление молока на душу населения относительно невысокое и составляет 200 кг на душу населения при медицинской норме в 330 кг», — уточняет он.



Белов добавляет, что Башкирия — молочный регион, как и Поволжье в целом. «Там производится и потребляется много молока, на него есть спрос, и новые инвесторы там лишними не будут. Если в дальнейшем компания будет еще и перерабатывать свою продукцию, то она сможет успешно сбывать ее как на локальном рынке, так и в перспективе строить федеральный бренд», — рассуждает он.



Конечно, в последний год в России появился целый ряд рисков, связанных как с экономикой производства, так и с господдержкой. «В прошлом году серьезно выросла себестоимость производства сырья и переработки — на 18% и 5-7% соответственно, и этот рост не компенсировался повышением цены на сырье и на готовую продукцию, который составил 3-4% и 3%. Это приведет к снижению доходности в текущий момент», — отмечает Белов. С другой стороны, в долгосрочной перспективе инвестиции могут быть доходными и окупаемыми, добавляет он.



Второй риск связан со снижением объемов господдержки. «Сейчас активно обсуждается возможная отмена с 2022 года возврата части САРЕХ при строительстве ферм. Конечно, мы надеемся, что этого не произойдет, но если все же возмещение прямых понесенных затрат будет отменено, то сроки окупаемости молочных проектов увеличатся на два-три года», — оценивает Белов. Вместе с тем, руководство Башкортостана уделяет серьезное внимание молочному сектору — традиционно республика по объему производства молока занимает второе место в России и входит в пятерку по выпуску товарного молока. «Регион выделяет существенные средства на поддержку отрасли из регионального бюджета. А значит, речь может идти и о дополнительных субсидиях», — считает он.

