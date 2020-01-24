Российско-венгерская корпорация построит две фермы за 6,2 млрд рублей в Башкирии

Российского-венгерская корпорация «МадьярАгро» планирует построить две животноводческие фермы в Благовещенском и Архангельском районах Башкирии. По информации Министерства сельского хозяйства республики, стадо предприятий составит по 3 тыс. голов КРС, мощность — 50 тыс. т молока в год. Для строительства фермы нужно 50 га земли. Планируемый размер инвестиций — 6,2 млрд руб. Также предполагается создание кормовой базы, для которой инвестору потребуется 10 тыс. га земель, сообщает информагентство «Башинформ».



На заседании Инвестиционного комитета региона, в ходе которого и был представлен проект, инвестор сообщил, что рассчитывает на возмещение части затрат на строительство объектов, инженерную и транспортную инфраструктуры. «В целом республика должна будет вложить 2 млрд руб. — треть стоимости проекта», — сказал первый вице-премьер правительства Башкирии Андрей Назаров (цитата по сайту «Башинформ»). Он предложил обсудить спорные моменты и подписать соглашение на Российском инвестиционном форуме, который пройдет в феврале в Сочи. Также инвестор рассчитывает на стандартные налоговые льготы и помощь в приобретении племенного молодняка, на что пойдут средства федерального бюджета.



Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов считает, что новый проект «МадьярАгро» достаточно амбициозный, а ситуация на рынке создает все предпосылки для того, чтобы он был реализован. «С одной стороны, сейчас хорошая цена на сырое молоко, с другой — сохраняются все механизмы поддержки со стороны государства: льготное кредитование, возмещение прямых понесенных затрат. Очень серьезные объемы поддержки и со стороны правительства Башкортостана: инфраструктурная поддержка и дополнительные субсидии на молочные комплексы, что делает республику очень инвестиционно привлекательной для производителей молока. Также в регионе планируется реализация нескольких проектов по переработке молока», — прокомментировал Белов «Агроинвестору». По его словам, самый крупный проект по переработке молока в регионе — производство сыров компанией Savencia.



В целом по России производство молока также остается привлекательным для инвесторов благодаря комфортным ценам и поддержке со стороны государства, и в этом году вряд ли что-то изменится, продолжает Белов. «Есть ряд сегментов, которые, несмотря на неустойчивую динамику со спросом на готовую продукцию, несколько лет показывают хороший рост. Прежде всего, это производство сыров», — отмечает он. По словам Белова, в сегменте сыроварения заявлено большое количество инвестпроектов, а для них потребуется качественное молоко.



Молочные комплексы в Башкирии — не первый проект «МадьярАгро» в отрасли. Ранее правительство Мордовии и Министерство внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии заключили соглашение о взаимодействии в сфере АПК. Согласно этим договоренностям, «МадьярАгро» уже реализует проект создания молочно-товарной фермы в Теньгушевском район республики. На сайте корпорации говорится, что ее поголовье КРС составит 6 тыс. животных, в том числе 3 тыс. фуражных коров голштинской породы. Проектом также предусмотрено создание собственной кормовой базы. Инвестиции в производство составят более 2 млрд руб., комплекс будет введен в эксплуатацию не позднее конца этого года, а на проектную мощность он должен выйти в 2022 году.



По информации kartoteka.ru , уставной капитал ООО «МадьярАгро» составляет 49 млн руб. Компания была зарегистрирована в 2018 году, 100% акций принадлежат венгерской «Бачалмаши Аграрипари зартлеруен мекедо ресвеньтаршашаг». Выручка предприятия в 2018 году составила 428 тыс. руб., чистая прибыль — 44 тыс. руб.



Ранее вице-премьер правительства Башкирии — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов говорил, что переход на промышленное производство молока — главная бизнес-идея АПК республики на 2020 год. «Мы к этому готовились. В конце 2019 года — начале 2020 года мы сдаем девять животноводческих ферм. Из них четыре — браунфилд (производство на основе существующих площадок) и четыре гринфилд (инвестиционная площадка, не обеспеченная инфраструктурой)», — рассказал в интервью телеканалу «РБК Уфа» Фазрахманов, пояснив, что среди них есть проекты экономварианта, среднего сегмента и премиум-комплексы.



С января по середину декабря башкирские сельхозпредприятия и фермерские хозяйства произвели 673,6 тыс. т товарного молока (101,7% к уровню прошлого года). Башкирия к 2024 году планирует производить 1,2 млн т товарного молока. Это возможно при росте производства по сравнению с 2019 годом на 66%. Утвержденная программа развития отрасли предусматривает строительство 11 новых промышленных молочных комплексов общей мощностью более 30 тыс. голов КРС, пишет РБК.





