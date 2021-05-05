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Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2021

Компании

«УМК» удваивает надои. Компания построит комплекс на 8 тыс. голов КРС

Алена Белая

| Агроинвестор |

«УМК»
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Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

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Проект по производству молока на современных фермах «Устьянская молочная компания» реализует в Архангельской области с 2013 года. В конце 2020-го инвестор объявил о возведении еще одного животноводческого комплекса. С его запуском суточное производство молока в «УМК» вырастет до 150 т/сутки. Инвестиции в увеличение объемов составят 4,5 млрд руб


Первые современные животноводческие фермы в деревне Нагорская Архангельской области «Устьянская молочная компания» («УМК») начала строить в 2013 году. Реализация первого проекта, завершившегося в 2018-м, позволила инвестору снизить себестоимость молока на 25% и значительно улучшить его качество, рассказывает гендиректор предприятия Елена Лобанцова. На 1 января 2021 года поголовье крупного рогатого скота компании насчитывало более 5,7 тыс. голов, включая 2,75 тыс. дойных коров. Производство молока за 2020 год достигло 25 тыс. т, надой на одну фуражную голову составил 9,5 т. «За период с 2014 по 2019 годы мы вложили в строительство трех молочных комплексов более 1,5 млрд руб., — отмечает топ-менеджер. — А в прошлом году приступили к возведению еще одного на 8 тыс. голов КРС, в том числе 3,2 тыс. коров».

Алена Белая 

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