«ЭкоНива» не планирует продавать часть бизнеса

В этом году на достройку трех ферм холдинг направит до 5 млрд рублей «ЭкоНива»

Агрохолдинг «ЭкоНива», крупнейший в России производитель молока, не планирует продавать часть бизнеса, пишет «Интерфакс» со ссылкой на президента компании Штефана Дюрра, которое он сделал в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Глава компании заявил, что информация о планах по продаже до 50% в «ЭкоНиве» стратегическому инвестору не соответствует действительности, это было «просто рассуждение о том, что может быть». «У нас сейчас не больше намерений, чем было полгода назад», — приводит агентство слова Дюрра.



Информация о возможной продаже части бизнеса «ЭкоНивы» появилась в конце мая. Тогда «Коммерсантъ» написал, что компания ведет переговоры о возможной продаже от 30% до 50% акций головной структуры холдинга инвесторам. Первый заместитель гендиректора холдинга Сергей Ляшко тогда говорил «Агроинвестору», что обсуждения о привлечении инвестора на миноритарных условиях действительно идут, но пока они далеки от завершения. «Коммерсантъ» писал, что предложением заинтересовались структуры председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина. Сумма сделки оценивалась в 400 млн евро, писало издание. Отраслевые аналитики тогда отмечали, что у «ЭкоНивы» есть объективные сложности в виде серьезного кредитного портфеля, и в данной ситуации компания рассматривает варианты привлечения дополнительного финансирования, которое может идти как из банковской сферы, так и со стороны частных инвесторов.



В ходе ПМЭФ глава «ЭкоНивы» рассказал, что компания намерена увеличить объемы производства молока с 925 тыс. т в прошлом году до 1,18 млн т в этом. Сейчас компания надаивает в день 3,2 тыс. т молока против 2,4 тыс. т в прошлом году. На собственную переработку идет 15% от общего объема. У компании 211 тыс. КРС, 110 тыс. из которых — дойное стадо.



Дюрр также рассказал на ПМЭФ об инвестиционной программе компании, пишет «Интерфакс». По его словам, на достройку трех ферм в этом году планируется направить 4-5 млрд руб., еще 10 млрд руб. «ЭкоНива» намерена вложить в завод по производству сыра в Новосибирской области. Холдинг планирует завершить строительство трех молочных комплексов в Московской области, Татарстане и Башкирии на 9,9 тыс. голов КРС. В прошлом году инвестиции составили около 15 млрд руб., уточнил Дюрр.



Сейчас компания входит в десятку крупнейших мировых производителей сырого молока, напомнил гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. Он сказал «Агроинвестору», что этот сегмент у «ЭкоНивы» развивается достаточно динамично. «У них очень сильный бизнес, как растениеводческий, так и связанный с производством молока», — считает Белов.



Управляющий партнер Streda Consulting Алексей Груздев сказал «Агроинвестору», что Штефан Дюрр никогда не отказывался от привлечения инвесторов, однако, желающих не так много. «У компании вполне нормальные перспективы, с сырьем у них все в порядке. «ЭкоНива» будет достраивать комплексы, которые начала, а с учетом изменения конъюнктуры на рынке она сбавила темпы и теперь будет верстать инвестиционную программу под конкретные потребности рынка», — рассказал Груздев. По его словам, «ЭкоНиве» сейчас необходимы инвестиции, чтобы достроить завод в Новосибирске. «Там дискуссионная ситуация. Компания будет принимать решение о том, достраивать его или нет. Во всем остальном у нее нет никаких проблем», — знает Груздев.



Исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев сказал «Агроинвестору», что «ЭкоНива» будет продолжать развитие в молокопроизводстве и в переработке. «Никаких кардинальных изменений, скорее всего, не предвидится. У компании есть инвестпрограмма по развитию выпуска потребительской продукции. Прежде всего, работа «ЭкоНивы» основывается на показателях производственной эффективности. Можно однозначно сказать, что по показателям работы с живым поголовьем, уровнем надоев и качеством молока это одна из самых топовых компаний в России», — прокомментировал Корнеев. По его словам, дальнейшая стратегия развития компании может быть связана с повышением эффективности тех активов, которые входили в нее за последнее время. Эксперт отметил, что компания действительно имеет высокий кредитный портфель и для его обслуживания «ЭкоНиве» нужно находиться на оптимальных значениях своих производственных показателей.



«ЭкоНива» является одним из ведущих агрохолдингов России. Сельхозпредприятия компании работают в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Рязанской, Московской, Тюменской, Оренбургской, Ленинградской, Самарской областях, республиках Татарстан и Башкортостан, Алтайском крае на площади более 630 тыс. га, говорится на сайте холдинга. По итогам 2020 году выручка холдинга выросла на 15%, до 464 млн евро.

