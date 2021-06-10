В России изменилась тройка лидеров по производству молока

В сумме участники топ-30 в прошлом году произвели почти 3,6 млн тонн сырого молока Pixabay

Milknews совместно с Национальным союзом производителей молока («Союзмолоко») и консалтинговым агентством «Стреда консалтинг» составили рейтинг 30 крупнейших производителей молока по итогам 2020 года. Рейтинг примечателен тем, что тройка лидеров в этом году изменилась: на третье место поднялась компания «Русмолко» с надоем 131 тыс. т. В прошлом году эту позицию занимал агрохолдинг «Красный Восток». Лидирует по-прежнему «ЭкоНива» с валовым надоем 924,7 тыс. т. Второе место у «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева с 312,1 тыс. т.



В первую десятку по объемам производства молока-сырья также вошли агропромышленный холдинг «Дороничи» (125,5 тыс. т), холдинговая компания «Ак Барс» (117 тыс. т), «Кировский молочный комбинат» (116,9 тыс. т), концерн «Детскосельский» (115,5 тыс. т), «Пискаревский молочный завод» (112 тыс. т), концерн «Покровский» (112 тыс. т), а также агрохолдинг «Красный Восток» (109,2 тыс. т). В сумме участники топ-30 в прошлом году произвели почти 3,6 млн т сырого молока.



По словам гендиректора «Союзмолоко» Артема Белова, в целом в России производство сырого товарного молока сохраняет положительную динамику, пишет Milknews. «В 2020 году рост составил 5%, до 23,5 млн т, и в 2021 году, по нашим прогнозам, объем вырастет еще на 3% — до 24,2 млн т, — считает Белов. — Однако повышение себестоимости производства приведет к уходу с рынка небольших слабых игроков и дальнейшей его консолидации». За последние пять лет 30 крупнейших игроков увеличили выпуск молока на 1,5 млн т, заняв 15% рынка, а через два-три года их доля может вырасти до 20%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные совместного исследования Национального союза производителей молока («Союзмолоко») и Streda Consulting. По словам управляющего партнера Streda Consulting Алексея Груздева, консолидация обеспечивается расширением производства со стороны крупных игроков. Белов считает, что ускорить консолидацию может рост себестоимости производства молока на 18% за год.



Президент «ЭкоНивы» Штефан Дюрр отметил, что в птицеводстве или свиноводстве консолидация заметна сильнее, чем в молочной отрасли. По его словам, которые приводит «Коммерсантъ», это происходит за счет ухода в растениеводство небольших непрофильных игроков из-за высоких цен на зерно. Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко сказал изданию, что за год белковая и энергетическая составляющие кормов подорожали более чем на 80%, а витамины — на 60%.



Груздев сказал «Агроинвестору», что молочная отрасль никогда не придет к тому уровню консолидации, который наблюдается в мясном секторе, в молочной отрасли это невозможно. По мнению эксперта, в секторе маловероятна активная волна сделок M&A. «На это есть две причины. Во-первых, размер самих игроков — они слишком маленькие, чтобы активно консолидироваться, до слияний среди компаний топ-30, как это происходило в свино- и птицеводстве, или масложировой отрасли, еще далеко, — рассуждает эксперт. — Единственная компания, которая могла бы позволить себе покупки — это «ЭкоНива», но она строит комплексы самостоятельно. Пока есть возмещение части CAPEX, выгоднее строить, чем покупать. Если эту меру отменят, это может стимулировать волну сделок».



Белов, как и Груздев, считает, что уровень консолидации в молочном секторе маловероятно станет сопоставимым с мясным сектором. «Если это когда-нибудь и случится, то очень-очень нескоро. Тренд на консолидацию последнее десятилетие идет, но в секторах птицеводства и свиноводства топ-20 крупнейших производителей занимают 60-70% рынка. При этом топ-30 производителей сырого молока занимают около 15%», — сравнивает Белов. Если говорить о сырьевом секторе, то сделки M&A, вероятнее всего, будут, но маловероятно, что практика слияний будет очень широкой, продолжает он. «Консолидация в переработке — это очевидный тренд, который будет наблюдаться и дальше, причем не только в России, но и в активах международных компаний», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова сказала «Агроинвестору», что в последние годы лидеры на рынке сырого молока наращивают объемы производства, и на это есть три основные причины. У них есть позитивный опыт, высокая продуктивность скота и за плечами ряд успешных проектов; их с удовольствием кредитуют банки; компенсация CAPEX на молочно-товарные фермы также играет положительную роль в упрочнении позиций лидеров.



По мнению Петровой, представителям КФХ все сложнее вести бизнес: на пути к успешной работе им мешают высокие затраты, множество ошибок, а иногда и собственная небольшая переработка. Все это говорит о том, что распыляется управленческий ресурс, и в конце зачастую приводит к банкротствам. «Средние производители молока-сырья с поголовьем 400-800 коров сталкиваются с тем, что им необходимо расти, но не хватает продуктивности и оборотных средств. А в связи с введением маркировки часто под удар идут небольшие переработчики молока, которые являются партнерами небольших производителей, — рассуждает Петрова. — Число разорившихся хозяйств будет увеличиваться, что настораживает по многим причинам: речь идет и о снижении конкуренции, и о сокращении разнообразия продукции и вкусов».



По мнению Петровой, уровень консолидации в молочном секторе через 7-10 лет станет сопоставимым с мясным сектором. «Консолидация может пойти двумя путями. Первый вариант — при котором число средних и малых предприятий после волны банкротств резко сократится, как и их влияние на рынок. «В этом случае в молочном секторе будет ярко-выраженная консолидация как на рынке свинины по аналогии с последствиями распространения африканской чумы свиней, — считает Петрова. — Второй путь — образование кооперативов. Это шанс для фермеров объединить усилия и начать создавать собственную переработку, однако он связан с рядом сложностей, и пока мы не наблюдаем активного формирования молочных кооперативов».



В начале июня «Коммерсантъ» со ссылкой на слова Белова писал, что по итогам первых четырех месяцев 2021 года темпы роста производства молока в России снизились с 6% до 2%. При этом в шести регионах, которые входят в список ключевых поставщиков молока, зафиксировано снижение производства. Глава «Союзмолока» говорил, что развитие отрасли сдерживает рост себестоимости производства, которая в апреле 2021 года была на 18% выше, чем годом ранее. Причина — в увеличении стоимости протеиновых или высокобелковых кормов, которые в молочном животноводстве составляют до 60% себестоимости. Также дорожают средства производства в растениеводстве и ветеринарные препараты. При этом стоимость реализации молока не способна компенсировать растущие затраты производителей: по данным «Союзмолоко», средние цены за год увеличились на 4% до 27,9 руб. за литр. Для того, чтобы остановить развитие негативной тенденции, союз предложил увеличить субсидии на производство с нынешних 1,79 руб./л.

