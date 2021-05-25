Производитель йогуртов Fruttis уходит с российского рынка

Российские потребители от смены собственника не пострадают Campina

Российское подразделение компании FrieslandCampina, которая производит молочные продукты под брендом Campina, уходит с российского рынка и сосредоточится на развитии в других странах, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании. Все активы FrieslandCampina перейдут в собственность компании Ehrmann. Сделку должны одобрить антимонопольные ведомства России, Казахстана, Узбекистана и Белоруссии. Ожидается, что ее закроют в конце июня 2021 года.



После завершения сделки Ehrmann станет владельцем 100% Campina LLC, включая все активы и обязательства компании, пишет издание. По соглашению, под управление Ehrmann перейдут 650 сотрудников, производственная площадка в подмосковном Ступино и популярные бренды Fruttis и «Нежный». «Эта стратегическая сделка усилит позиции Ehrmann в России и позволит FrieslandCampina сфокусироваться на потребительских рынках в других странах», — приводит РБК выдержку из совместного сообщения компаний. Глава компании Ehrmann Кристиан Эрманн заявил, что сделка отражает стратегию по наращиванию доли рынка в России за счет сильных локальных брендов, пишет издание.



Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов сказал «Агроинвестору», что принятое решение имеет синергетический эффект. «Компании работают на рынке йогуртов, поэтому я думаю, что это решение позволит усилить позиции Ehrmann на внутреннем рынке, прежде всего в категории йогуртов, — отметил он. — С точки зрения дальнейшего развития рынка и долгоиграющих последствий решения, пока сказать сложно. Все будет зависеть от стратегии, которую выберет компания в отношении того актива, который будет приобретен».



Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова считает, что сделка будет выгодной для обеих сторон. Для FrieslandCampina решение о продаже активов она считает логичным, так как последние несколько лет российское подразделение сокращало свое присутствие на рынке. «И если еще в 1993—1995 годах на российском рынке Fruttis был синонимом йогурта, то начиная с 2012 года компания начала терять позиции и сейчас занимает незначительную долю на сокращающемся рынке йогуртных продуктов», — сказала эксперт «Агроинвестору».



При этом, продолжает Петрова, на мировом рынке FrieslandCampina — это компания, активно развивающая производство сыров и детского питания и нацеленная на потребителей сегмента «средний +». И так как в России именно этот сегмент покупателей продолжает сокращаться, компания берет фокус на восстановившиеся после пандемии рынки, где спрос на молочные продукты растет. «К сожалению, Россия в число этих стран не входит», — резюмирует Петрова. Для Ehrmann сделка позволит присоединить активы бывшего конкурента и усилить свои позиции на российском рынке. «При этом в заявлении сказано, что Ehrmann продолжит управлять брендами Fruttis и «Нежный» и, возможно, найдет для них новое позиционирование. Поэтому я полагаю, что российские потребители от смены собственника не пострадают», — заключила Петрова.



FrieslandCampina появилась в России в 1992 году. Компания стала первым поставщиком йогуртов на российском рынке — она вывела на него йогурт Fruttis, который тогда производили в Германии. В 1998 году началось производство стерилизованного молока на построенном в Ступино заводе. В 1999 году там же началось строительство завода по выпуску йогуртов. Его первую линию запустили в 2000-м. Сейчас компания выпускает йогуртные продукты под брендами Fruttis и «Нежный», детские смеси Friso, йогурты Landliebe и молочные продукты для кофе Campina.

