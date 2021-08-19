В России подорожала свинина

За первое полугодие 2021-го потребление свинины выросло на 1% Д. Абрамов

По данным Росстата, на прошлой неделе самым подорожавшим продуктом в рознице стала свинина — цены на нее увеличились на 0,9%. Говядина выросла в цене на 0,3%, баранина — на 0,2%. Цены на мясо птицы поднялись незначительно — на 0,1%. Гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев сказал «Агроинвестору», что в течение последних 15 лет до конца 2020 года оптовые цены на свинину снижались, а розничные находились примерно на одном уровне. «Поэтому нынешнее небольшое подорожания этого вида мяса — отложенный эффект того, что цены длительное время почти не менялись. Также стоит отметить, что инфляция в этот период все равно была», — сказал он.



По его словам, цены на свинину, прежде всего в рознице, не показывают существенного увеличения. Причиной этого Ковалев назвал то, что работа с розницей ведется по долгосрочным контрактам, поэтому рост себестоимости, снижение производства или повышения спроса не отражаются на розничных ценах мгновенно. «Есть факторы, которые могут иметь долгосрочное влияние. Прежде всего, это увеличение себестоимости производства свинины за последний год минимум на 25-30%. Это уже подтверждено всеми компаниями, — рассказал глава союза. — В стабилизации цен помогли действия правительства по регулированию рынка зерна. Теперь его цена находится на уровне 14-16 тыс. руб./т, а не 18-20 тыс. руб./т, как это было в конце прошлого года». Также выросла стоимость всех аминокислот, витаминов, минеральных добавок, упаковки, транспортировки. В связи с отсутствием достаточного количества мигрантов увеличивается и стоимость трудовых ресурсов: предложение на рынке труда резко сократилось, что вызвало необходимость повышения заработной платы, пояснил Ковалев.



Рост себестоимости в этом году компенсировался из маржи производителей, те компании, у которых ее не было, стали работать в убыток, продолжает он. Также, по его словам, ключевое значение имеет соотношение спроса и предложения. В этом году, как и в 2020-м, наблюдается повышение спроса, в первую очередь из-за снижения массового выездного туризма. Кроме того, июль-август являются пиком шашлычного сезона, что помогает сохранять высокий спрос. «За первое полугодие 2021-го потребление свинины выросло на 1%. Кажется, что это немного, но нужно понимать, что в прошлом году прирост составил рекордные 5%, — отметил Ковалев. — А вот с точки зрения дополнительного предложения появились проблемы».



Главной из них глава НСС назвал комплекс эпизоотических проблем, которые обострились в конце прошлого года и сохраняются до сих пор. В центре России на предприятиях были очень серьезные вспышки африканской чумы свиней — в Тверской, Курской, Тамбовской, Псковской и Воронежской областях, напомнил Ковалев. «В результате там уничтожили 700 тыс. свиней. Это имеет долгосрочное влияние на прирост поголовья в 2021 году. Кроме того, есть накопленный годами комплекс проблем с репродуктивно-респираторным синдромом свиней, сейчас он фиксируется в основном в ЦФО. Многие компании приняли решение депопулировать свои стада, чтобы обновить поголовье», — рассказал Ковалев.



Он также отметил, что на данный момент впервые в ЦФО производство свинины упало по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — это последствие комплекса эпизоотических проблем. В мае падение в этом макрорегионе составило 2%, в июне — уже 4%, в июле спад начал сокращаться. По мнению Ковалева, восстановление производства в ЦФО начнется с октября. «Но это не значит, что новые комплексы не производят свинину. Тут все идет по плану. Ряд областей, прежде всего Брянская, Воронежская, Орловская, Тульская, Кемеровская, Новосибирская, Приморский край и республика Мордовия за полгода прибавили почти 135 тыс. т свинины по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — оценил Ковалев. — В то же время комплекс эпизоотических проблем усложнил ситуацию в Липецкой, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Самарской областях. Там производство упало почти на 90 тыс. т. В результате общий прирост за полгода составил всего 45 тыс. т».



Глава НСС отметил, что все эти факторы сказались на предложении свинины, прирост которого за семь месяцев 2021 года составил менее 1%. Также динамику сдерживает жаркая погода, которая привела к тому, что свиньи плохо едят и хуже набирают вес. «Тем не менее, оптовые цены начинают снижаться, предложение будет восстанавливаться, давление оптовых цен на розничные будет уменьшаться», — заключил он.

