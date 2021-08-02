Экспорт мяса из России продолжил расти

Вывоз мясной и молочной продукции из России к 25 июля составил почти $748 млн «Сибагро»

По данным подведомственного Минсельхозу центра «Агроэкспорт», вывоз мясной и молочной продукции из России к 25 июля составил почти $748 млн, что на 25% выше показателя за аналогичный период 2020 года. Основным покупателем в этой категории стал Китай с долей $202 млн, далее идут Украина — $94 млн, Казахстан — $81 млн и Беларусь — $49 млн. Наибольшая часть экспорта пришлась на мясо птицы — $231 млн, что, однако, на $10 млн меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Затем следует свинина — $223 млн (плюс $63 млн) и говядина — $97 млн, на $69 больше, чем год назад.



Старший партнер Khizhnyak & Partners Андрей Хижняк сказал «Агроинвестору», что основным драйвером роста экспорта мяса является свинина, а главным ее покупателем — Вьетнам. «Логистика в эту страну подорожала на 100% за последние три года. Конечно, это делает поставки менее эффективными. Но нужно учитывать, что Россия начала возить во Вьетнам не только субпродукты, но и грудинку. Это является стимулом повышения как цены, так и выручки», — сказал эксперт. Он также отметил, что основным фактором, который тормозит поставки мяса за рубеж, является ограниченный доступ на рынки других стран, в частности, для свинины по-прежнему остается закрытым Китай. «Также сдерживающим фактором является то, что средние и малые игроки мясного рынка пока не активно экспортируют продукцию, потому что для них это дорого, контейнеры собирать сложно», — считает Хижняк. Он добавил, что России необходимо расширять число предприятий, которым разрешены поставки мяса на экспорт.



Исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев ранее говорил «Агроинвестору», что Вьетнам является единственной системной страной, с которой Россия может работать по экспорту свинины. Одной из причин этого является то, что российская продукция при ее вывозе во Вьетнам не облагается таможенной пошлиной, соответственно, поставки туда выгодны экспортерам. К тому же там есть дополнительные возможности получения субсидий и возврата НДС. «Плюс, не нужно забывать, что Вьетнам является как непосредственным потребителем российской свинины, так и реэспортером в страны своего региона», — говорил Корнеев. Он также отмечал, что Вьетнам потребляет довольно широкий ассортимент продукции из свинины: он закупает как субпродукты, так и, например, рульку или грудинку.



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Корнеев рассказал «Агроинвестору», что ключевым фактором, влияющим на экспорт мясной продукции, является внутренний рост цен на нее. Эксперт считает, что внутренний рынок сейчас по ценовой конъюнктуре является более выгодным, чем внешний, однако для успеха за рубежом российским производителям необходимо осуществлять бесперебойные поставки.



Как ранее писал «Агроинвестор», в первой половине 2021 года Россия стала крупнейшим поставщиком мясных продуктов на вьетнамский рынок: в целом страна импортировала более 70 тыс. т свинины и свиных субпродуктов, в том числе почти 46 тыс. т на $97,49 млн российской продукции. Это на 493,2% больше, чем в первой половине 2020 года в натуральном выражении и на 437,5% — в денежном.

Руководитель управления по взаимодействию с отраслевыми союзами и государственными институтами ТД «Черкизово» Андрей Терехин сказал «Агроинвестору», что в этом году компания продолжает развивать экспортное направление, делая фокус не на динамичный рост объемов, как это было ранее, а на совершенствование и диверсификацию экспортного портфеля как в плане ассортимента, так и географии поставок. «Ассортимент экспортируемой продукции увеличивается за счет рассчитанной на конечного потребителя продукции с добавленной стоимостью — колбасные изделия, полуфабрикаты, разделка бройлера и индейки. География поставок расширяется благодаря продвижению на перспективном рынке Саудовской Аравии, налаживании регулярной работы на африканском направлении, активизации поставок в страны СНГ, — объяснил Терехин. — Эти мероприятия призваны обеспечивать устойчивость экспортных поставок компании и рост экспортной выручки, минимизировать риски возможных изменений рыночной конъюнктуры на отдельных зарубежных рынках».



В планах «Черкизово» в 2021 году обеспечить прирост как экспортных объемов, так и выручки, несмотря на объективные сложности, связанные, в том числе, с продолжающимся негативным влияниям пандемии на мировые аграрные рынки, добавил Терехин. Он отметил, что компания в текущем году столкнулась с более жестким контролем приходящих грузов, с необходимостью проводить их антиковидную обработку, с периодическим закрытием портов приемки, прежде всего в Китае. «Все это, безусловно, сказывалось и продолжает сказываться на эффективности экспортных операций, приводит к росту логистических расходов», — заключил Терехин.



Представитель «Дамате» рассказала «Агроинвестору», что сейчас у компании есть разрешения на экспорт в чем 60 стран. Среди покупателей такие стратегически важные регионы как Китай, страны Персидского залива, члены Евразийского экономического союза и СНГ, Африки и Юго-Восточной Азии. Запуск в июле 2021 года крупнейшего в Европе завода глубокой переработки индейки мощностью 303 тыс. т в год позволит «Дамате» переориентироваться на поставки высокомаржинальной переработанной продукции: сыровяленых колбас, ветчин, вареных колбас, сосисочных изделий и полуфабрикатов, добавила она.

