Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 1%

Хороший урожай может обусловить более сильное сезонное снижение цен на продовольствие М. Стулов

Банк России 23 июля принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 6,5% годовых, сообщила пресс-служба ЦБ. Это самое резкое повышение ставки, начиная с 2014 года, когда регулятор из-за роста девальвационных и инфляционных рисков увеличил ставку с 10,5% до 17%. «Во втором квартале рост российской экономики ускорился, а инфляционное давление оказалось более высоким и устойчивым, чем мы прогнозировали. В некоторых секторах начали появляться признаки перегрева. Продолжили расти инфляционные ожидания», — прокомментировала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина (цитата по сайту Банка России).



По оценке Центробанка, во втором квартале российская экономика достигла допандемийного уровня. При этом вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрос на фоне более быстрого расширения спроса по сравнению с возможностями увеличения выпуска. Сейчас инфляция складывается выше прогнозов ЦБ: в июне в годовом выражении она составила 6,5%, тогда как таргетинг банка — 4%. «Преобладающее влияние проинфляционных факторов может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и возвращение годовой инфляции к 4%», — говорится в сообщении регулятора. При этом он повысил свой прогноз по инфляции с 4,7-5,2% до 5,7-6,2% в базовом сценарии на конец 2021 года. «С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%», — уточняет Центробанк.



Решение о повышении ключевой ставки на 100 б. п. является довольно резким шагом, отмечает аналитик департамента стратегического развития и экономического прогнозирования Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Меньших. «Однако в отличие от предыдущего заседания в июне, возможность такого резкого повышения ключевой ставки в целом закладывалась рынком и отражалась в росте процентных ставок по краткосрочным свопам на ключевую ставку в период перед заседанием», — прокомментировала она «Агроинвестору». Эксперт добавляет, что такое повышение ключевой ставки дает четкий сигнал о том, что Банк России будет всеми возможными способами ограничивать риски ускорения инфляции на среднесрочном горизонте.



В конце июня Эльвира Набиуллина в интервью Bloomberg говорила, что совет директоров регулятора будет обсуждать повышение ключевой ставки в широком диапазоне — от 0,25 п. п. до 1 п. п. При этом она отмечала, что политика Банка России остается мягкой.

«Действительно, сейчас важнейшим риском является возможный всплеск потребительской инфляции во втором полугодии 2021-го, если по мере восстановления экономической активности предприятия начнут в полной мере перекладывать возросшие издержки в цены. Из опубликованного Банком России пресс-релиза можно сделать вывод, что в случае реализации подобного сценария ключевая ставка может быть дополнительно повышена на ближайших заседаниях», — отметила Меньших.



Повышение ключевой ставки в условиях ужесточения макропруденциального регулирования будет ограничивать темпы роста необеспеченного потребительского кредитования, продолжает эксперт. Это окажет сдерживающее влияние на потребительский спрос, снижая среднесрочные проинфляционные риски. «Помимо этого, в условиях значительного накопленного объема валютной ликвидности на текущих счетах у предприятий и населения, рост привлекательности рублевых депозитов может привести к перетоку средств с валютных вкладов в рублевые, что приведет к укреплению курса рубля, — рассуждает Меньших. -Все это будет приводить к снижению темпа роста инфляции на среднесрочном горизонте».



«Банк России повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п. до 6,5%, что оказалось немного выше нашего прогноза в 6,25%», — сказал «Агроинвестору» аналитик группы «Финам» Алексей Ковалев. Причины этого решения продиктованы стремлением усмирить инфляцию, которая разогналась до пятилетних максимумов, при этом баланс рисков, на взгляд ЦБ, остается значительно смещенным в сторону проинфляционных, говорит он.



На первое место Центробанк ставит риски закрепления инфляционных ожиданий на высоком уровне. «Временный рост цен может превратиться в постоянный, если будет подогреваться инфляционными ожиданиями», — отметила Набиуллина. При этом дезинфляционные факторы, по ее словам, выражены гораздо слабее. Так, например, хороший урожай может обусловить более сильное сезонное снижение цен на продовольствие. Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 10 сентября 2021 года.

