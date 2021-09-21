Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции

В конце августа мировые цены на продовольствие возобновили рост М. Стулов

Минэкономразвития обновило прогноз социально-экономического развития страны на 2021-2024 годы, он был представлен на заседании правительства. Глава ведомства Максим Решетников рассказал, что, в частности, министерство ухудшило прогноз инфляции по итогам 2021 года с 5% до 5,8%. Если прогноз реализуется, то инфляция в 2021 году окажется самой высокой за последние пять лет. Как ожидает ведомство, в 2022—2024 годах инфляция будет на уровне 4%.



«Наш прогноз до конца года основан на предпосылках стабильного рубля, продолжения сезонного снижения цен на овощи и фрукты вследствие нормальных оценок урожая со стороны Министерства сельского хозяйства, стабилизации цен на бензин и также эффективной работы демпферных механизмов, которые мы в этом году запустили на продовольственных рынках, — пояснил Решетников (цитата по стенограмме на сайте кабмина). — Вместе с тем, сохраняются внешние риски для оценки инфляции на текущий год. Это возобновившийся в конце августа рост цен мировых продовольственных рынков, а также повышенная мировая инфляция — мы видим их достаточно высокие уровни в странах-партнерах».



Отдельно Минэкономразвития оценило вклад в инфляцию прошлогоднего низкого урожая плодоовощной продукции, из-за чего фрукты и овощи в первом полугодии 2021 года подорожали на 15,7%, пишет РБК. Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова напомнила, в прошлом году сбор овощей открытого грунта («борщевого» набора) действительно уменьшился. «Это одна из категорий продуктов, которая потребляется наиболее широко. Прошлой осенью не оказалось возможности собрать урожай в том объеме, который был запланирован изначально. Это привело к тому, что на долгосрочное хранение было заложено мало овощей, что привело к резкому дефициту, — сказала она «Агроинвестору». — В России все еще слишком мало овощехранилищ современного типа. Даже те овощи, которые были заложены на хранение, физически не могли лежать по апреля 2021 года, когда цены начали резко расти». На этом фоне стоимость некоторых овощей увеличилась даже не на 15%, а в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сказала Решетникова. «Поэтому ничего удивительного в скорости инфляции нет», — резюмирует она.



По словам эксперта, сейчас ситуация с плодоовощной продукцией гораздо лучше. Однако с овощами открытого грунта есть некоторые проблемы. «Если сейчас начнутся дожди, они не дадут полноценно собрать выращенный урожай. Кроме того, в этом году картофель оказался более мелким, чем обычно. Это связано с нехваткой влаги в регионах-производителях. Валовой сбор при этом нормальный, — отметила Решетникова. — У торговых сетей есть четкие правила по приему каждого вида продукции, в том числе картофеля. Мелкий они не принимают, поэтому его отдают на корм скоту или на переработку. Картофельный союз уже поднимал вопрос о том, чтобы законодательно обязать торговые сети принимать и такой товар».



Если этого не произойдет, в России снова будет дефицит картофеля, несмотря на хороший валовой сбор, считает Решетникова. В этом случае, по ее словам, торговые сети начнут или повышать цены или закупать импортный товар, что тоже приведет к росту цен. «И если до Нового года ситуация еще будет нормальной, то весной снова начнется повышение цен», — прогнозирует эксперт. Еще более важным, по ее словам, является строительство современных овощехранилищ и господдержка этого направления.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что продовольственная инфляция в России растет под действием вполне объяснимых факторов: увеличения издержек, выплат населению, которые поддержали дополнительный потребительский спрос, данных по производству продовольствия, желаний и потребностей торговых сетей. «Но все это находится под определенным давлением со стороны мер госрегулирования. Учитывая, что эти меры по конкретным продуктам определить почти невозможно, говорить о том, что они будут применены к определенному товару, очень сложно, — рассуждает он. — Я могу сказать, что сезонного спада цен почти не наблюдалось, он был кратковременным, цены восстановились». По мнению Корбута, продовольственная инфляция будет находиться на уровне 6,8% по всем видам продовольствия.

