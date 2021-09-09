Минэкономразвития: полностью нивелировать давление мировых рынков на цены в России нельзя

В августе продовольственная инфляция составила 7,7% в годовом выражении Е. Разумный

Глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на сессии Московского финансового форума заявил, что полностью нивелировать ценовое давление мировых рынков на российские цены в условиях открытой экономики нельзя, пишет «Финмаркет». Министр отметил, что возможности делать это через пошлины ограничены, необходимо, в том числе, донастраивать социальную поддержку населения.



Решетников напомнил, что в августе индекс цен непродовольственных товаров догнал и обогнал индекс цен на продовольствие, поэтому «надо понимать, что это единый процесс, который раньше начался в продовольственной группе, потом перешел в непродовольствие». Он отметил, что происходящие процессы являются нормальными для ситуации в экономике, которая сложилась за последние месяцы. Министр также добавил, что рост цен будет продолжаться, поскольку в августе подорожала пшеница, увеличилась цена на подсолнечное масло. «Все это подстегивается очень разными оценками урожая в разных регионах мира. Это то, с чем нам предстоит и дальше работать», — сказал Решетников.



Министр заявил, что в текущих условиях важно не разрушить рыночную основу российской экономики, сохранить желание инвестировать. Он также отметил, что легких решений в борьбе с инфляцией нет, нужно думать о долгосрочных правилах игры. «Потому что, конечно, бизнес очень обеспокоен именно предсказуемостью и прогнозируемостью тех мер, которые принимаются. И мы должны постоянно об этом думать», — сказал Решетников. Он добавил, что правительство понимает долгосрочные последствия принимаемых мер, поэтому фокусируется на экономических механизмах регулирования.



Согласно данным Росстата, инфляция в России в августе замедлилась в месячном выражении до 0,17% с 0,31% в июле, а в годовом — ускорилась до 6,68% с 6,46% месяцем ранее. Это стало новым максимумом с августа 2016 года. При этом продовольственная инфляция составила 7,7% к августу 2020-го. В целом с начала 2021 года потребительские цены в России увеличилась на 4,69%.

