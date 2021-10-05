Минфин: рост стоимости продуктов связан с перегревом рынка

Цены на продукты питания растут опережающими темпами А. Гордеев

На российском потребительском рынке наблюдаются признаки перегрева, наиболее острая ситуация складывается с ценами на продукты питания. Об этом говорится в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022-й и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанных Минфином в рамках внесенного в Госдуму бюджетного пакета, пишут «Известия».



К внутренним предпосылкам перегрева Минфин относит опережающий рост спроса в 2021 году по отношению к производственным возможностям. Среди внешних факторов ведомство называет бюджетно-кредитую «накачку» денег в развитых странах и глобальный дефицит производственных мощностей в отдельных товарных группах. Указанные факторы, по оценке министерства, формируют повышенный инфляционный фон.



Цены на продукты питания растут опережающими темпами, говорится в документе. Так, согласно последним данным Росстата, увеличение стоимости товаров и услуг в августе этого года по сравнению с августом 2020-го составило 6,68%. Причем стоимость продовольственных товаров за год выросла на 7,7%. Из продуктов питания больше всего подорожали сахар (на 38,1%), подсолнечное масло (на 27,3%) и яйца (на 15,4%).



Начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко сказала «Агроинвестору», что на всех продовольственных рынках в России сохраняется больше признаков для роста, чем для снижения цен. В 2021 году, по ее словам, снижение предложения, которое в период пандемии было не так заметно из-за сжатия спроса на внутреннем рынке, продолжается. «На фоне нормализации спроса это провоцирует появление дисбалансов. Например, данная ситуация очень характерна для рынка мяса: производство падает и по мясу птицы, и по свинине», — сказала эксперт.



По мнению Снитко, введение экспортных пошлин и ограничения цен для основных товаров российского сельскохозяйственного экспорта снижает интерес к севу: в 2021-м — сахарной свеклы, а сейчас — зерновых. «По сокращению площадей озимых по отношению к прошлому году уже видно, что дисбаланс спроса и предложения по основным зерновым может сохраниться и на следующий сезон», — прогнозирует эксперт.



На сегодняшний день рост стоимости продовольствия в России вызван многими факторами, считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. «Я согласен, что сейчас идет перегрев спроса и предложения, но мне кажется, что предложение не успевает за спросом. Причины этого кроются в урожайности, возможностях производства продукции и так далее», — сказал он «Агроинвестору».



Еще одним фактором роста цен, по мнению Остапковича, является монополизм агрохолдингов и торговых сетей, «которые устанавливают завышенные цены на выходе». «В середине цепочки стоит оптовое звено и посредники, которым тоже нужно зарабатывать. Плюс затраты на логистику, бензин и так далее. Все это влияет на стоимость, — рассказал Остапкович. — Кроме того, производители нацелены экспортировать свой товар, потому что это выгоднее. Все эти факторы в совокупности и влияют на цены, заставляя их расти. Это простой форс-мажор, связанный с пандемией. Во время мировых кризисов всегда дорожают все товары и услуги. Это нужно просто пережить, бороться не получится».



По мнению Остапковича, баланс спроса и предложения восстановится, когда наладится санитарная обстановка. «Я думаю, что к концу года продовольственная инфляция превысит 7%. Индекс потребительских цен составит примерно 6,5-6,7%. В среднем все продовольствие может подорожать почти на 8%. Некоторые товары могут вырасти в цене почти на 20%. Это будет зависеть от урожайности», — прогнозирует эксперт. В сентябре Минэкономразвития ухудшило прогноз инфляции по итогам 2021 года с 5% до 5,8%.



Остапкович считает, что основная проблема состоит не в повышении цен, а в низких доходах населения. «Задача — помочь этой категории людей. В 2003—2008 годах российская экономика росла, инфляция не опускалась ниже 10%, но все было в порядке, потому что доходы увеличивались по 12% в год, — напомнил эксперт. — Сейчас доходы населения стоят на месте и даже падают. Нужно начать раздавать продовольственные карточки хотя бы на 1-2 тыс. руб. в месяц».



Аналогичное мнение многократно высказывали многие отраслевые эксперты, с инициативой выступали профильные министерства. Так, в феврале 2021 года Минпромторг в очередной раз предложил оказывать продовольственную поддержку некоторым категориям населения. Опрошенные «Агроинвестором» эксперты и представители агроходингов также заявляли, что поддержка малоимущего населения эффективнее, чем сдерживание роста цен.

