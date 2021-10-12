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Премия «Агроинвестор года - 2021»

Аналитика

Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции до 7,4%

Основной причиной стало удорожание плодоовощной продукции и ускорение роста цен на мясо

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Минсельхоз уже подготовил план первоочередных мер для расширения предложения продукции
М. Стулов
Минсельхоз уже подготовил план первоочередных мер для расширения предложения продукции
М. Стулов

Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции на 2021 год с 5,8% до 7,4%. Как пояснил глава ведомства Максим Решетников, основной вклад в рост цен вносит продовольственная инфляция, пишет РИА «Новости». Прогноз был скорректирован на 1,6 п. п., при этом, по словам Решетникова, около 90% (1,4 п. п.) отклонения объясняется продовольственными ценами. В сентябре ведомство ухудшило свой прогноз по инфляции с 5% до 5,8%.

Оценка была повышена на фоне событий, происходящих на внешних и внутреннем рынках продовольствия и товаров, отметил глава Минэкономразвития. Министр выделил два основных фактора — удорожание плодоовощной продукции и ускорение роста цен на мясную продукцию. В частности, сказалось существенное отставание по темпам уборки урожая. В июле Минсельхоз прогнозировал увеличение урожая картофеля на 5,6% к прошлому году, овощей — на 1,7%, напомнил Решетников. «По факту, по данным Минсельхоза на 7 октября, картофеля собрано меньше на 19%, овощей — на 7%. Основная причина — низкие темпы уборки из-за погоды. А также нехватка рабочей силы в ряде регионов в условиях карантинных ограничений», — цитирует его «Интерфакс».

Говоря о мясной продукции, министр отметил, что цены на курицу за сентябрь выросли на 3,2%, за первую неделю октября — еще на 1,6%. На свинину — на 1,7% за сентябрь и на 0,7% за первую неделю октября. Отчасти это связано с повышением себестоимости продукции. «Учитывая эти факторы, скорректировали оценку инфляции на конец года на 1,6 п. п. вверх — до 7,4%. В то же время прогноз на 2022-2024 годы — и по инфляции, и по другим бюджетообразующим параметрам — остается без изменений. В 2022 году на конец года прогнозируем инфляцию 4% — возвращение к целевому уровню», — приводит «Интерфакс» слова Решетникова.

Минсельхоз уже подготовил план первоочередных мер, направленных на расширение предложения, в первую очередь — плодоовощной и мясной продукции, пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова министра. По его словам, речь не идет о каких-то новых экспортных пошлинах или о новых соглашениях по сдерживанию цен.

По прогнозу Центробанка, инфляция по итогам текущего года будет выше июльского прогноза регулятора (5,7-6,2%), ожидания будут уточнены 22 октября, сообщает РИА «Новости». «Траектория роста цен за август и сентябрь действительно указывает на то, что по итогам 2021 года инфляция будет выше июльского прогнозного диапазона», — сообщил ЦБ.

Начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко сказала «Агроинвестору», что, по расчетам центра, инфляционные риски в мировой экономике сильно возросли в последние две недели в связи с развитием энергокризиса в Китае. «Вероятно, что для России это будет означать более быстрое ужесточение политики Центробанком и, возможно, более активные действия регулирующих органов в отношении контроля внутренних цен», — считает эксперт.

В сентябре гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова говорила «Агроинвестору», что сейчас ситуация с плодоовощной продукцией гораздо лучше, чем была в прошлом году. Однако с овощами открытого грунта есть некоторые проблемы. «Если сейчас начнутся дожди, они не дадут полноценно собрать выращенный урожай. Кроме того, в этом году картофель оказался более мелким, чем обычно. Это связано с нехваткой влаги в регионах-производителях. Валовой сбор при этом нормальный», — отмечала Решетникова.

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут в сентябре говорил «Агроинвестору», что продовольственная инфляция в России растет под действием увеличения издержек, выплат населению, которые поддержали дополнительный потребительский спрос, данных по производству продовольствия, желаний и потребностей торговых сетей. По мнению Корбута, продовольственная инфляция будет находиться на уровне 6,8% по всем видам продовольствия.

Екатерина Шокурова 

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