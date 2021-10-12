Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции до 7,4%

Минсельхоз уже подготовил план первоочередных мер для расширения предложения продукции М. Стулов

Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции на 2021 год с 5,8% до 7,4%. Как пояснил глава ведомства Максим Решетников, основной вклад в рост цен вносит продовольственная инфляция, пишет РИА «Новости». Прогноз был скорректирован на 1,6 п. п., при этом, по словам Решетникова, около 90% (1,4 п. п.) отклонения объясняется продовольственными ценами. В сентябре ведомство ухудшило свой прогноз по инфляции с 5% до 5,8%.



Оценка была повышена на фоне событий, происходящих на внешних и внутреннем рынках продовольствия и товаров, отметил глава Минэкономразвития. Министр выделил два основных фактора — удорожание плодоовощной продукции и ускорение роста цен на мясную продукцию. В частности, сказалось существенное отставание по темпам уборки урожая. В июле Минсельхоз прогнозировал увеличение урожая картофеля на 5,6% к прошлому году, овощей — на 1,7%, напомнил Решетников. «По факту, по данным Минсельхоза на 7 октября, картофеля собрано меньше на 19%, овощей — на 7%. Основная причина — низкие темпы уборки из-за погоды. А также нехватка рабочей силы в ряде регионов в условиях карантинных ограничений», — цитирует его «Интерфакс».



Говоря о мясной продукции, министр отметил, что цены на курицу за сентябрь выросли на 3,2%, за первую неделю октября — еще на 1,6%. На свинину — на 1,7% за сентябрь и на 0,7% за первую неделю октября. Отчасти это связано с повышением себестоимости продукции. «Учитывая эти факторы, скорректировали оценку инфляции на конец года на 1,6 п. п. вверх — до 7,4%. В то же время прогноз на 2022-2024 годы — и по инфляции, и по другим бюджетообразующим параметрам — остается без изменений. В 2022 году на конец года прогнозируем инфляцию 4% — возвращение к целевому уровню», — приводит «Интерфакс» слова Решетникова.



Минсельхоз уже подготовил план первоочередных мер, направленных на расширение предложения, в первую очередь — плодоовощной и мясной продукции, пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова министра. По его словам, речь не идет о каких-то новых экспортных пошлинах или о новых соглашениях по сдерживанию цен.



По прогнозу Центробанка, инфляция по итогам текущего года будет выше июльского прогноза регулятора (5,7-6,2%), ожидания будут уточнены 22 октября, сообщает РИА «Новости». «Траектория роста цен за август и сентябрь действительно указывает на то, что по итогам 2021 года инфляция будет выше июльского прогнозного диапазона», — сообщил ЦБ.



Начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко сказала «Агроинвестору», что, по расчетам центра, инфляционные риски в мировой экономике сильно возросли в последние две недели в связи с развитием энергокризиса в Китае. «Вероятно, что для России это будет означать более быстрое ужесточение политики Центробанком и, возможно, более активные действия регулирующих органов в отношении контроля внутренних цен», — считает эксперт.



В сентябре гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова говорила «Агроинвестору», что сейчас ситуация с плодоовощной продукцией гораздо лучше, чем была в прошлом году. Однако с овощами открытого грунта есть некоторые проблемы. «Если сейчас начнутся дожди, они не дадут полноценно собрать выращенный урожай. Кроме того, в этом году картофель оказался более мелким, чем обычно. Это связано с нехваткой влаги в регионах-производителях. Валовой сбор при этом нормальный», — отмечала Решетникова.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут в сентябре говорил «Агроинвестору», что продовольственная инфляция в России растет под действием увеличения издержек, выплат населению, которые поддержали дополнительный потребительский спрос, данных по производству продовольствия, желаний и потребностей торговых сетей. По мнению Корбута, продовольственная инфляция будет находиться на уровне 6,8% по всем видам продовольствия.

