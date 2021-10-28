ЦБ: инфляция будет ближе к верхней границе прогнозного диапазона

Прогноз инфляции на 2022 год остается без изменений — 4-4,5% А. Гордеев

Инфляция в России на конец 2021 года с высокой вероятностью окажется ближе к верхней границе прогнозного диапазона. Такое заявление сделал директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов, пишет ТАСС. Согласно базовому прогнозу ЦБ, уровень инфляции в стране на конец текущего года составит 7,4-7,9%. При этом глава департамента отметил, что прогноз инфляции на 2022 год остается без изменений — 4-4,5%. ЦБ наблюдает, что в первой половине следующего года разворот инфляционных трендов начнет принимать устойчивый характер, объяснил он.



На прошлой неделе совет директоров Банка России повысил ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов до 7,5%. Прогноз инфляции был повышен с 5,7-6,2% до 7,4-7,9%. Тогда глава регулятора Эльвира Набиуллина говорила, что пересмотр прогноза связан с урожаем, который оказался хуже ожиданий, хотя уборочная кампания еще не завершена, и ее итог в том числе будет зависеть от погодных условий.



«И это один из факторов почему такая широкая вилка прогноза по инфляции на конец этого года. 7,4% означает, что продовольственная инфляция начнет, скорее всего, снижаться в четвертом квартале, а по верхней [границе прогноза] - это значит, что она может остаться вблизи текущих темпов. Поэтому сейчас ситуация во многом будет зависеть от того, что будет происходить в сельском хозяйстве», — подчеркивала Набиуллина. Также источником повышенных инфляционных рисков по-прежнему остаются мировые рынки: продолжила расти стоимость продовольствия, угля, цветных металлов и особенно природного газа.



Между тем, недельная инфляция в России с 19 по 25 октября ускорилась до 0,28%. «За период с 19 по 25 октября 2021 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,28%, с начала октября — 100,91%, с начала года — 106,28%», — говорится в сообщении статведомства. Неделей ранее была зафиксирована инфляция 0,26%, а до этого — 0,22%. В годовом выражении инфляция на 25 октября составила 7,96%.



Среди наблюдаемых Росстатом продовольственных товаров больше всего за неделю подорожали огурцы (на 11,4%) и томаты (на 7,2%), однако относительно декабря прошлого года их стоимость снизилась на 21,2% и 2%. Также почти на 2,1% увеличилась цена яиц, по сравнению с декабрем их цена выросла примерно на 4%. Значительнее всего относительно конца прошлого года увеличилась стоимость овощей: капусты (на 86,3%), моркови (30,7%), лука (19,2%). Правда, за прошедшую неделю они стали дешевле на 0,07%, 0,13% и 0,66% соответственно.



В обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации» говорится, что на 25 октября инфляция в годовом выражении ускорилась до 7,97%. В предыдущем обзоре сообщалось, что инфляция на 18 октября в годовом выражении была на уровне 7,78%.

