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Премия «Агроинвестор года - 2021»

Аналитика

Центробанк повысил ключевую ставку и прогноз по инфляции

Динамика инфляции во многом будет зависеть от ситуации в сельском хозяйстве

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

Значительный дисбаланс спроса и предложения является проинфляционным фактором
А. Гордеев
Значительный дисбаланс спроса и предложения является проинфляционным фактором
А. Гордеев

Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов до 7,5%. Инфляция складывается значительно выше прогноза и по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4-7,9%. Ранее Центробанк прогнозировал инфляцию на уровне 5,7-6,2%. «Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска, — говорится в сообщении регулятора. — В этих условиях и с учетом вновь повысившихся инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных». Тем не менее, в следующем году Центробанк ожидает снижения инфляции до 4-4,5%.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина пояснила, что существенный пересмотр прогноза по инфляции связан с урожаем, который оказался хуже ожиданий, хотя уборочная кампания еще не завершена, и ее итог в том числе будет зависеть от погодных условий. «И это один из факторов почему такая широкая вилка прогноза по инфляции на конец этого года. 7,4% означает, что продовольственная инфляция начнет, скорее всего, снижаться в четвертом квартале, а по верхней [границе прогноза] - это значит, что она может остаться вблизи текущих темпов. Поэтому сейчас ситуация во многом будет зависеть от того, что будет происходить в сельском хозяйстве», — подчеркнула Набиуллина.

Она напомнила, что в августе и сентябре инфляция складывалась существенно выше прогноза, в первые недели октября инфляционное давление не ослабло. «Инфляция существенно ускорилась из-за более скромного урожая овощей, а также роста издержек в животноводстве. Мясо, молоко, овощи — это так называемые товары-маркеры, — прокомментировала Набиуллина. — Заметный рост цен на товары-маркеры, даже при небольшом их весе в потребительской корзине, может разогнать инфляционные ожидания». В прошлом году мы это видели на примере сахара и подсолнечного масла, сейчас на фоне уже повышенных ожиданий по росту цен это влияние может быть еще сильнее, добавила глава ЦБ.

Также источником повышенных инфляционных рисков по-прежнему остаются мировые рынки: продолжила расти стоимость продовольствия, угля, цветных металлов и особенно природного газа. «Удорожание газа влияет на цены азотных удобрений, что в итоге может дополнительно усилить ценовое давление на продовольственных рынках со стороны издержек сельхозпроизводителей», — отметила Набиуллина.

Также она сказала о значительном дисбалансе спроса и предложения. «Быстро нарастить производство не всегда возможно. Скорость его подстройки к расширению спроса может наталкиваться на ограничения по мощностям, на нехватку комплектующих и сырья, на узкие места в логистике. А для экономики в целом — и на ограниченную численность рабочей силы», — пояснила Набиуллина. По ее словам, для преодоления этих ограничений может потребоваться длительное время. Пока этого не произойдет, повышенный спрос будет приводить к росту цен для потребителей.

Минэкономразвития ранее повысило прогноз по инфляции на 2021 год с 5,8% до 7,4%. Глава ведомства Максим Решетников пояснял, что оценка, в частности, была пересмотрена на фоне удорожания плодоовощной продукции и ускорения роста цен на мясную продукцию, также сказалось существенное отставание по темпам уборки урожая. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявлял о необходимости дополнительных мер для стабилизации цен на продовольствие в долгосрочной перспективе и поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову координировать работу по разработке таких предложений. 

«Ведомости» писали, что правительство в пилотном режиме запустило систему, которая должна помочь властям в борьбе с инфляцией. Модели предназначены и уже используются, чтобы спрогнозировать, как внутренние российские цены, выраженные в специальных индексах, будут меняться под воздействием глобальной конъюнктуры. Период прогноза — шесть-восемь недель. Для каждой группы товаров установлен приемлемый диапазон изменения цены, если она выходит за эти рамки, то ведомство обязано предложить меры для нивелирования разгона цен.

Татьяна Кулистикова 

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