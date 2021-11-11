Минсельхоз оценил темпы восстановления производства мяса

Производство свинины может восстановиться в первой половине 2022 года Pixabay

Восстановление объемов производства свинины после вспышек африканской чумы свиней (АЧС) в ряде регионов ожидается в первом полугодии 2022 года. Такой прогноз в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством озвучил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. В птицеводстве в начале текущего года также была непростая ситуация: поголовье снижалось из-за неблагоприятной эпизоотической ситуации и проблем с импортом инкубационного яйца. По словам Патрушева, по производству мяса птицы до конца текущего года агроведомство ожидает выхода на показатели 2020-го. По говядине Минсельхоз прогнозирует увеличение объемов производства примерно на 1,5% по итогу этого года, следует из стенограммы на сайте Кремля.



«В то же время для поддержки перерабатывающей промышленности и стабилизации цен на мясную группу, <...> Минсельхоз предложил установить тарифную льготу на импорт замороженной свинины в размере до 100 тыс. т и замороженной говядины — до 200 тыc. т, — сказал Патрушев (цитата по стенограмме). — Данное решение рассмотрено и поддержано на подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию. Минэкономразвития направило предложения о включении указанного вопроса в повестку очередного заседания Совета Евразийской экономической комиссии».



Исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев говорит, что озвученные министром сельского хозяйства планы восстановления производства соответствуют реальной ситуации. «Но эти прогнозы делаются с учетом улучшения эпизоотической обстановки, и только в таком случае они воплотятся в жизнь», — прокомментировал он «Агроинвестору». По его словам, других значимых факторов, которые могли бы кардинально изменить ситуацию и помешать восстановлению объемов производства, нет.



Источник «Агроинвестора» из птицеводческой отрасли, попросивший об анонимности, сомневается в озвученных прогнозах восстановления производства мяса птицы. По его словам, стоит ждать снижения на 1,5% относительно прошлого года. Это следует из динамики производства мяса птицы и нарастающих проблем с обеспечением компонентами комбикормов, без которых продуктивность стад может снижаться, говорит он.



По данным Росптицесоюза, которые были озвучены на вебинаре 10 ноября, за январь-сентябрь этого года производство мяса птицы в убойном весе составило 3,6 млн т, что на 1,7% меньше, чем за аналогичный период 2020-го, свинины — 3 млн т (минус 0,1%), говядины — 1 млн т (плюс 1,5%), всего мяса — 7,7 млн т, что на 0,6% меньше, чем в 2020-м. По оценкам союза, снижение объемов производства, которое наблюдалось в первом квартале этого года, было восстановлено до уровня 2020 года во втором и третьем кварталах. В четвертом квартале производство также будет соответствовать уровню 2020-го, считает Росптицесоюз.

