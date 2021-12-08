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Конференция «Агрохолдинги России - 2021»

Аналитика

Владимир Путин: необходимо вернуть инфляцию на уровень 4%

Нужно сделать акцент на увеличении предложения продовольствия на внутреннем рынке

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

На конец ноября инфляция составила 8,4%
Е. Разумный
На конец ноября инфляция составила 8,4%
Е. Разумный

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам назвал инфляцию главной проблемой экономики и граждан. На конец ноября она составила 8,4%. «В 2022 году необходимо обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню в 4%», — сказал глава государства (цитата по стенограмме на сайте Кремля). Он призвал сделать «основной акцент» на увеличении предложения товаров и услуг на внутреннем рынке, в первую очередь это касается продовольствия. В 2022 году должны существенно вырасти производство и поставки мяса, сахара и овощей, подчеркнул президент.

В конце ноября директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов отмечал, что Центробанк видит риск повторного резкого роста цен на продовольствие в 2022 году. Он связал это с не очень хорошим урожаем в мире и не исключил, что в следующем году ситуация повторится из-за повышения цен на удобрения. Прогноз Центробанка по инфляции на этот год — 7,4-7,9%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда призвала снизить рост цен как можно скорее, так как от этого в первую очередь страдают самые незащищенные группы населения.

В ходе совещания Путин призвал добиться роста реальных располагаемых доходов россиян темпом не ниже прогнозного уровня 2,5%. Президент отметил, что ждет предложений, которые позволят выйти на устойчивый реальный рост зарплат и доходов бизнеса. Также он заявил о необходимости обеспечения уверенного долгосрочного развития экономики и повышения потенциальных темпов роста экономики.

По данным исследования Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), нормализация мировых цен на энергетические товары и продовольствие возможна весной или летом 2022 года. Аналитики агентства также считают, что в базовом сценарии среднегодовая инфляция в России в следующем году снизится до 5,5-6%, а показатель декабря к декабрю может достигнуть отметки 4-4,5%, приблизившись к целевому уровню.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько тогда говорил «Агроинвестору», что если следующий год обойдется без серьезных погодных катаклизмов, и новый урожай окажется на высоком уровне, то цены на продовольствие снизятся. «Но нужно помнить, что благодаря инфляции цены на биржевые товары резко выросли, причем настолько, что, я думаю, они уже не вернутся на привычные нам уровни и будут существенно выше тех значений, с которых они стартовали в “светлое” ковидное будущее», — говорил он. Кроме того, эксперт выражал сомнения, что по итогам следующего года инфляция будет на уровне 4-4,5%.

Екатерина Шокурова 

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