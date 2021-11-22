Цены на продовольствие могут нормализоваться весной-летом 2022 года

Определяющим фактором станет то, как производители будут реагировать на рост мировых цен А. Гордеев

Нормализация мировых цен на энергетические товары (нефть, газ, уголь) и продовольствие возможна весной или летом 2022 года, следует из исследования Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Сейчас, по мнению аналитиков компании, они отчасти обусловлены разовыми или краткосрочными факторами со стороны предложения. «Текущий уровень цен может сдерживать глобальную экономическую активность в краткосрочном периоде, замедлять восстановление экономики после пандемии и наиболее опасен для стран-импортеров природных ресурсов», — говорится в отчете АКРА.



Аналитики агентства также считают, что в базовом сценарии среднегодовая инфляция в России в 2022 году снизится до 5,5-6% а показатель декабря к декабрю может достигнуть отметки 4-4,5%, приблизившись к целевому уровню. В связи с этим на протяжении большей части 2022 года денежно-кредитная политика Банка России будет достаточно жесткой, однако во втором полугодии вполне возможно ее быстрое смягчение. К увеличению длительности периода жесткой денежно-кредитной политики могут привести сохранение высоких инфляционных ожиданий при нормализации инфляции, а также реализация новых глобальных или локальных шоков со стороны предложения.



«В части динамики мировых продовольственных цен, к сожалению, не могу согласиться с АКРА», — говорит начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. По ее словам, текущая волна удорожания всех видов сельскохозяйственного сырья в мире не вызвана классическим шоком предложения: как по агрокультурам, так и по продуктам переработки производство в 2020—2021 годах росло. «Безусловно, как паника в начале пандемии, продиктованная соображениями продовольственной безопасности стран-импортеров, так и разрыв цепочек поставок, который в меньшей степени, чем в готовой продукции, но тоже имел место в мировой торговле продовольствием, привели к снижению запасов у экспортеров», — прокомментировала «Агроинвестору» Снитко.



Определяющим фактором станет то, как производители будут реагировать на рост мировых цен: расширением или сокращением площадей под основными агрокультурами, продолжает она. Пока в России наблюдается снижение сева озимых, отставание составляет около 950 тыс. га к аналогичной дате прошлого года. На планы весенней посевной кампании повлияет рост себестоимости сельхозпроизводства, вызванный удорожанием удобрений, рабочей силы и других ресурсов. По словам Снитко, коррекции цен на агрорынке стоит ждать не ранее середины лета, когда будут адекватные оценки урожая в северном полушарии, и то если погода не помешает, а повышение себестоимости не станет причиной нарушений техники выращивания агрокультур.



Инфляция и цены почти на все товары, особенно биржевые, в ближайшем будущем будут определяться факторами пандемии: локдаунами, новыми волнами и темпами вакцинации, говорит директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, форс-мажоры (пандемии, локальные войны, техногенные катастрофы и др.) всегда приводили к росту цен. «Мы живем в зоне очень высокой неопределенности. Крайне сложно сказать, как поведет себя инфляция до конца следующего года», — добавляет он.



Сейчас Центральный банк повышает ключевую ставку, и, согласно экономической теории, это вызовет снижение кредитования, значит, упадет спрос, а за ним и цены. «Результаты этого маневра видны не сразу <...>, потому что все организации и люди пока рассчитываются по старым контрактным ценам. Эффект от решений ЦБ относительно ключевой ставки приходит только через четыре-пять кварталов, а это как раз примерно середина — ближе к осени следующего года, — прокомментировал «Агроинвестору» Остапкович. — Все кризисы цикличны, они рано или поздно заканчиваются, и точка перелома обязательно будет, но когда — сказать сложно. Я бы согласился с прогнозами АКРА по инфляции, это и в рамках таргета ЦБ на следующий год».



Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Инфляция — это горе, а не беда. В тучные 2003-2008 годы, когда рост ВВП был в среднем на уровне 6,5%, инфляция не опускалась ниже 10%. И всем тогда было хорошо. Никто даже не знал, кто руководит Центробанком, Росстатом. А почему? Потому что доходы росли на 12-13% в год. Если бы они и сейчас так увеличивались, то никто бы про эту инфляцию в 8% не вспоминал. Так что беда — это доходы, а не инфляция.

Если следующий год обойдется без серьезных погодных катаклизмов, и новый урожай окажется на высоком уровне, то цены на продовольствие снизятся, говорит гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. «Но нужно помнить, что благодаря инфляции цены на биржевые товары резко выросли, причем настолько, что, я думаю, цены уже не вернутся на привычные нам уровни и будут существенно выше тех значений, с которых они стартовали в “светлое” ковидное будущее», — прокомментировал он «Агроинвестору». Кроме того, эксперт сомневается, что по итогам следующего года инфляция будет на уровне 4-4,5%.



Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда говорит, что ей хотелось бы верить в прогноз АКРА. «Но на рынке множество факторов. Например, кто бы мог подумать, что Китай импортирует не только то зерно, что было дополнительно поставлено на внешний рынок в сезоне-2020/21, но и больше этой прибавки? Обычно высокий спрос Китая объясняют тем, что там восстанавливалось поголовье свиней, но республика в прошлом сельхозгоду импортировал больше, чем было тогда, когда страну еще не затронули эпизоотические проблемы в свиноводстве», — прокомментировала «Агроинвестору» Шагайда.​

