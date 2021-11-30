Владимир Путин призвал увеличить производство продуктов питания

Мировая экономика входит в очередную волну пандемии в условиях высокого инфляционного давления Е. Разумный

Президент Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!», обратил внимание правительства и глав регионов на необходимость увеличения выпуска продовольствия. Рост потребительских цен в стране ускорился, для решения этой проблемы важно не только справляться с последствиями инфляции, но и «действовать на опережение, убирая факторы, которые подталкивают рост цен», сказал глава государства (цитата по трансляции форума). Увеличение объемов производства и повышение доступности продуктов питания на внутреннем рынке — ключевой критерий эффективности работы по этому направлению, акцентировал президент.



Продовольственная инфляция выше общей — «где-то под 10%», сказал Путин, отметив, что властям хорошо известно о сокращении доходов населения в связи с ростом цен. Государство оказывает целевую поддержку людям старшего возраста и семьям с детьми, проводит политику поддержки экономики, чтобы сохранялись рабочие места.



При этом глава государства отметил риски дальнейшего роста цен на продукты питания. «Мы видим, какой кризис разразился на глобальном энергетическом рынке. Он, в первую очередь, уже послужил кратному росту котировок азотных удобрений. А для сельхозпроизводителей по всему миру это один из ключевых ресурсов для сохранения плодородия почв и стабильной урожайности», — напомнил Путин.



Кроме того, мировая экономика входит в очередную волну пандемии в условиях высокого инфляционного давления. Оно, в свою очередь, стало результатом разрыва логистических цепочек на фоне восстановления потребительского спроса: из-за закрытых границ и введенных ограничений по отдельным товарам начал формироваться дефицит, что подтолкнуло цены вверх. Мягкая бюджетная политика большинства развитых стран и масштабное вливание средств в экономику также сыграли роль в разгоне инфляции, добавил Путин.



Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе форума подтвердила, что Банк России рассчитывает вернуть инфляцию к цели «вблизи 4%». При этом в нашей стране, в отличие от государств с развитыми экономиками, «инфляционные ожидания не заякорены». «Мы по своему опыту знаем, что инфляцию можно снизить за два-три года даже с очень высоких уровней. Но чтобы завоевать доверие, и чтобы инфляционные ожидания были заякоренными, закрепились на низких уровнях, опыт других стран показывает, что это займет не менее десяти лет, а может быть, даже и больше», — считает Набиуллина.

