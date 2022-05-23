Россия предложила ограничить экспорт зерна всем странам ЕАЭС

Члены ЕАЭС еще в августе прошлого года планировали внедрить единый подход для ограничений экспорта сельхозпродукции М. Стулов

Россия, несмотря на ожидаемый в 2022 году рекордный урожай пшеницы, опасается реэкспорта и настаивает, чтобы все члены ЕАЭС ввели квоты и пошлины на вывоз зерна в третьи страны. Инициатива была выдвинута на заседании ЕЭК 20 мая, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Минсельхоз считает меру необходимой для предотвращения реэкспорта российского зерна через ЕАЭС в обход ограничений.



Весной 2022 года на фоне активизации закупок пшеницы в Сибири со стороны Казахстана Россия запретила вывоз зерновых в страны ЕАЭС до 30 июня. Это вызвало недовольство Казахстана, заподозрившего Россию в дискриминации. В ответ он также ввел квоты на экспорт пшеницы и муки. По словам источников «Коммерсанта», на совещании в ЕЭК российская сторона указала на недостаточность принятых мер, так как в Казахстане нет квот на экспорт ячменя и кукурузы и отсутствуют вывозные пошлины. В итоге сложилась существенная разница между внутренними ценами двух стран: по словам собеседника издания, сибирская пшеница сегодня торгуется в среднем по 18 тыс. руб. за тонну с НДС, что примерно на 5 тыс. руб. дешевле казахстанской.



Члены ЕАЭС еще в августе прошлого года планировали внедрить единый подход для ограничений экспорта пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечника и ряда других товаров. Но идея так и не была реализована. Полностью экспорт пшеницы запретила Белоруссия. Армения и Киргизия готовят решения о пошлинах и квотах, знает источник «Коммерсанта». Казахстан же против пошлин, так как они могут помешать местным сельхозпроизводителям выполнять международные обязательства, добавляет он. Вероятный отказ Казахстана вводить идентичные с Россией меры спровоцирует Минсельхоз продлить временный запрет на экспорт зерновых в ЕАЭС, допускает собеседник издания.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что «с абстрактной точки зрения» регулирование экспорта зерновых по внешнему контуру ЕАЭС — правильная мера. Однако эксперт считает меру малореалистичной. «У всех свои интересы, в частности у Казахстана. Этой стране наша система экспортных пошлин не очень нравится и не очень подходит», — считает Рылько. Он подчеркнул, что Россия и Казахстан, имея общую границу, отправляют свое зерно на внешние рынки по совершенно разным режимам. «В результате идут большие перетоки российского зерна в Казахстан, который получает возможность вывозить его беспошлинно», — сказал Рылько.



За счет пошлин на экспорт зерна в России искусственно поддерживаются низкие внутренние цены, отмечает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Он сказал «Агроинвестору», что страны ЕАЭС, в первую очередь Казахстан, ведут массивные закупки зерна из Сибири по низким ценам. «Получается, что сибирские зернопроизводители профинансировали сельское хозяйство Казахстана за счет разницы в цене не менее, чем на 10 млрд руб. В этой ситуации складывается идеальная ситуация для реэкспорта. Можно купить российское зерно по внутренним ценам и продать по мировым. Думаю, это не очень правильно», — рассуждает Корбут.



На этом фоне эксперт считает, что логика в предложенной мере есть. «Когда пошлин не будет, можно будет покупать зерно по тем ценам, которые сформируются. Они будут прозрачны и репрезентативны», — добавил Корбут. Он также уверен, что самым активным противником новой инициативы станет Казахстан.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что полностью поддерживает инициативу. «ЕАЭС — экономический союз, поэтому правила регулирования должны быть синхронизированы, как и в других подобных организациях, — подчеркивает он. — Дисбалансы в регулировании приводят к расцвету спекулятивных операций и необоснованным конкурентным преимуществам рыночных игроков из отдельных стран-участников союза. Это серьезно демотивирует созидательную экономическую активность в других странах союза».​



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