Логистические затраты экспортеров зерна вырастут

Повышение ставок — это негативный сигнал для рынка Е. Разумный

Повышение Турцией оплаты за проход через Босфор и Дарданеллы негативно повлияет на российских экспортеров зерна в самый неподходящий момент. Об этом РИА «Новости» сказал председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. Он подчеркнул, что речи о закрытии главного экспортного маршрута, конечно, не идет, но повышение ставок — это негативный сигнал. Удорожание приведет к росту ставок фрахта и себестоимости экспорта российского зерна, уточнил он «Интерфаксу».



С 7 октября Турция в пять раз увеличит цену за проход через проливы Босфор и Дарданеллы. Это единственные водные пути, соединяющие Черное и Средиземное моря, в соответствии с правами, предоставленными ей Конвенцией Монтре от 1936 года, сообщила турецкая газета Sabah. «Турция воспользовалась своим правом, за это ее трудно винить, только сделала это в максимально неподходящий момент, когда российский зерновой экспорт и без того страдает от скрытых санкций, так и не снятых в результате "зерновой сделки", несмотря на заверения самых высоких сторон», — сказал Зернин РИА «Новости».



Повышение оплаты за проход через Босфор и Дарданеллы — действительно негативное событие, соглашается гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. «Черное море имеет один выход. Через эти проливы идет основная масса зерна на экспорт. Рост стоимости повысит логистические затраты экспортеров», — прокомментировал он «Агроинвестору».



По прогнозу Минсельхоза, экспорт зерна из России в сезоне-2022/23 может составить 50 млн т, включая 39,5 млн т пшеницы. Однако в начале августа глава министерства Дмитрий Патрушев заявил, что страна рискует не выйти на запланированный показатель по урожаю зерна — 130 млн т, в частности, из-за сложных погодных условий, и тогда экспортные планы придется пересмотреть.



Обозреватель итальянской газеты Corriere della Sera Федерико Рампини в своем материале отметил, что в 2022 году экспорт российского зерна достигнет рекордных показателей, что исключает «апокалиптические сценарии» его нехватки. Также, по его оценке, снижение цен на продовольствие в мире связано с прогнозами рекордного производства в России. При этом возрождение агробизнеса — заслуга президента Владимира Путина, его «секретный триумф», который на Западе стараются не замечать, отметил журналист.

Петриченко считает, что экспортный потенциал российского зерна в сезоне-2022/23 с учетом Казахстана и стран ЕАЭС составит 56 млн т, из них 44,5 млн т — пшеницы. Однако эксперт подчеркнул, что по факту вывоз может оказаться меньше. Переходящие запасы, по его прогнозу, могут вырасти с 14-15 млн т до 19,5 млн т. По оценке Петриченко, экспорт зерна в августе может превысить 3,7 млн т, в том числе более 3 млн т пшеницы.



Аналитический центр «Совэкон» повысил прогноз экспорта пшеницы из России в текущем сельхозгоду на 0,2 млн т до 43,1 млн т, сообщает ТАСС. Отгрузки остаются «вялыми» второй месяц подряд, и «окно» для активного экспорта становится все меньше, отметили аналитики. «Во второй половине осени закрывается речная навигация, ухудшается погода в Черном и Азовском морях, а за этим следует традиционный новогодний спад деловой активности. А с февраля 2023 года экспортная квота, вероятно, снова начнет действовать», — цитирует аналитиков центра ТАСС. Тем не менее, «Совэкон» пока не готов снижать оценки экспорта и ожидает, что он ускорится на фоне потенциального укрепления мировых цен и их снижения на рублевом рынке.



Согласно мониторингу Российского зернового союза (РЗС), на который ссылается «Интерфакс», Россия с 1 по 29 августа экспортировала 4,7 млн т зерновых и зернобобовых культур. Это на 23% меньше, чем годом ранее (6,1 млн т). Директор аналитического департамента РЗС Елена Тюрина сказала агентству, что отгрузки пшеницы составили 3,8 млн т, что на 23,3% меньше, чем в августе прошлого года. При этом экспорт ячменя вырос на 41% до 715 тыс. т, кукурузы — на 26% до 54,5 тыс. т.



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