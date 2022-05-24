РЗС: в текущем сезоне Россия экспортировала более 40 млн тонн зерна

Переходящие запасы зерна могут оказаться избыточными Е. Разумный

В текущем сезоне Россия экспортировала более 40 млн т зерна, квота на вывоз пшеницы будет полностью закрыта. Такое мнение в ходе конференции «Агроинвестора» Russian Meat & Feed Industry — 2022 высказал вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут. По его словам, в этом сезоне Россия сможет удержаться на первом месте в мире по экспорту пшеницы.



«Мы завершим сезон с хорошими переходящими запасами, даже избыточными. Я бы их сократил на 3 млн т, и никаких проблем бы не возникло», — считает Корбут. Цены сельхозпроизводителей, по его словам, сейчас хорошие, но они достигнуты за счет экспортной пошлины, которая «вынимает деньги из кармана производителей продукции АПК». Также Корбут считает, что в следующем сезоне спрос на пшеницу на мировом рынке будет «сумасшедший».



Прогноз урожая зерна РЗС оставил на уровне марта — 128 млн т, из которых 85 млн т — пшеница. «Возможно, будет больше, хотя некоторые риски есть. Немного притормозилась подкормка озимых. Данные по ходу посевных работ Минсельхоз не публикует, значит, есть что скрывать», — считает Корбут. Он добавил, что единственным регионом, где производство зерна будет меньше прошлогоднего примерно на 2 млн т, станет Сибирь, так как там будет стоять жаркая погода.



В текущем сезоне, по его словам, увеличится производство всех зерновых и масличных культур. Исключением станут только рис и подсолнечник. По оценке Минсельхоза США производство последнего составит 14,5 млн т, РЗС прогнозирует 15 млн т. «У нас есть все ресурсы и проблем с ними не будет. Стоит только вопрос цены на пшеницу. В декабре я прогнозировал ее старт в новом сезоне на уровне $290 за тонну. Ошибся. Сейчас я полагаю, что она составит $370-390 за тонну FOB. Хотя, возможно, будет снижение», — рассказал Корбут.



На фоне текущих рыночных изменений может случиться смена приоритетов от ставки на развитие экспорта к развитию внутреннего рынка, продолжает Корбут. «С моей точки зрения, тенденция к этому изменению уже есть. Однако если доходы населения будут расти, а цены станут как минимум стабильными, этого может не произойти», — заключил он.



По прогнозу гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, который он давал на прошлой неделе, в этом году урожай зерна в России может составить 130,5 млн т, в том числе около 85 млн т пшеницы. По словам эксперта, если России удастся собрать столь высокий урожай агрокультуры, то доля страны в ее мировом экспорте составит 20%.



12 мая президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам говорил, что в этом году в России ожидается хороший урожай зерна, по предварительным оценкам, он может составить 130 млн т, в том числе 87 млн т пшеницы. 23 мая аналитический центр «Русагротранса» повысил прогноз валового сбора пшеницы на 1,3 млн т до 86 млн т. На прошлой неделе свой прогноз урожая пшеницы повысил и аналитический центр «СовЭкон»: на 1,2 млн т до 88,6 млн т.



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