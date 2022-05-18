ИКАР: доля России в мировом экспорте пшеницы может составить 20%

Мировые цены на пшеницу сильно выросли, но российское зерно продается с дисконтом Pixabay

В этом году урожай зерна в России может составить 130,5 млн т, в том числе пшеницы — около 85 млн т, а, возможно, и больше. Об этом гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько рассказал в ходе пресс-ланча, организованного компанией Syngenta. В том числе на Южный федеральный округ может прийтись 28 млн т, что станет новым рекордом для макрорегиона. Также близкий к рекорду сбор ожидается на Северном Кавказе, существенный рост урожая может быть и в Центральном федеральном округе, в Поволжье и на Урале, который в прошлом году сильно пострадал от засухи.



По словам Рылько, если России удастся собрать столь высокий урожай пшеницы, то доля страны в мировом экспорте агрокультуры составит 20%. Но при этом есть страны, в которых российская пшеница играет еще более значительную роль, подчеркнул эксперт. В целом вывоз зерна в сезоне-2022/23 ИКАР прогнозирует на уровне 49 млн т.



Дмитрий Рылько, гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка На днях французский аналитик сказал, что среди основных стран-производителей и экспортеров пшеницы единственная страна, которая выглядит благополучно, и там все хорошо — это Россия. Мы с этим заявлением полностью согласны. Везде есть очень серьезные проблемы: в США, Украине, ЕС, где особенно Франция находятся в не очень хорошей форме; в Аргентине ожидается сокращение урожая, в Канаде, Индии. Может быть, только в Австралии будет хороший урожай, но не рекордный.

По словам Рылько, начиная с конца февраля — начала марта мировые цены на пшеницу сильно выросли, но российское зерно продается с серьезным дисконтом, который достигал $40/т. Сейчас ИКАР оценивает разницу в $20-25 от ценовых уровней румынской пшеницы. Июльские фьючерсы на российскую пшеницу сейчас достигают $400/т, тогда как в сентябре было около $270/т.



16 мая мировые экспортные цены на пшеницу резко выросли на фоне запрета на вывоз индийской пшеницы. Средняя цена американской пшеницы SRW 2 на базисе CPT порты Мексиканского залива (США) поднялась на $19,33/т до $470,31/т, пшеница HRW на базисе CPT Портленд — на $24,19 до $527,69/т. Средняя цена пшеницы FCW A2 на базисе FOB порт Руан (Франция) выросла на $14,5 до $457,32/т. 17 мая фьючерсы пшеницы в Чикаго выросли даже после того, как Индия заявила, что разрешит поставки на внешние рынки пшеницы, ожидающей таможенной очистки. По итогам торгового дня июньские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго поднялись до $469,39 за тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити -до $502,55 за тонну, июльские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ — до $512,01 за тонну.

Посевная кампания в России сейчас идет обычными темпами, сказал Рылько. Прохладная погода и обильные осадки задержали работы по некоторым зерновым, но сейчас они вышли на стандартный уровень. По словам эксперта, посевные площади под озимой пшеницей несколько ниже за счет Поволжья и Центральной части страны, но в этом году, в отличие от прошлого, пересевов почти нет. «Мы считаем, что по яровой пшенице будет некоторое сокращение: сибиряки и уральцы продолжат сдвигаться в сторону масличных», — добавил Рылько.

